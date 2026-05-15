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王安頤攜「LEZS 女人國」紀錄片進軍洛城 入選亞太影展

洛杉磯訊
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團隊及親友團於影展現場歡慶入圍，展現「LEZS 女人國」充滿活力與熱情的品牌精神...
團隊及親友團於影展現場歡慶入圍，展現「LEZS 女人國」充滿活力與熱情的品牌精神 。（受訪者提供）

由台灣指標性同志品牌「LEZS 女人國」製作的紀錄短片「Stay Hot Stay Chill」，入選 2026年洛杉磯亞太影展(LAAPFF)「QWOCMAP Presents」特別放映單元 。該片3日於洛杉磯AMC Atlantic Times Square盛大放映，總監王安頤(AJ Wang)親赴現場，與北美觀眾共同見證台灣酷兒與女性力量在國際發聲的動人時刻 。

作為北美歷史悠久且具代表性的亞太裔影展之一，LAAPFF長年聚焦亞洲文化、女性創作、多元族群、移民議題與LGBTQ+社群聲音。今年影展集結來自亞洲與世界各地的女性與酷兒創作者，以不同文化背景下的生命經驗，探討愛、自我認同、家庭關係與自由。

跨越20年的品牌深耕

「LEZS 女人國」由王安頤2005年創立，20年來，該品牌逐步發展出獨特的酷兒美學，並擁有女同志媒體「LEZS」，成為台灣最具代表性的女同志文化推手。

本次入選影展的「Stay Hot Stay Chill」由陳怡妤執導，以亞洲女性視角探討身分認同、家庭關係與自由，詳實紀錄了王安頤如何將嚴肅的性別議題轉化為娛樂、時尚與生活化的社會交流 。該片榮獲東京國際短片節最佳紀錄短片，更接連入圍首爾國際 PRIDE 電影節(SIPFF)、舊金山國際酷兒有色人種女性影展(QWOCMAP)以及本次的洛杉磯亞太影展(LAAPFF)，成功將台灣獨特的酷兒文化帶到全球舞台 。

家人的愛成發聲後盾

影展期間，團隊驚喜巧遇經典亞洲LGBTQ+電影「Saving Face」(面子)的台裔美籍女演員陳凌(Lynn Chen)。王安頤感性表示，從「面子」至今，亞洲酷兒的故事已從壓抑轉向自由表達，能在同個舞台與前輩交會，象徵著世代傳承的深遠意義 。

「LEZS 女人國」總監王安頤（右）與姊姊王安嘉（左）於影展現場溫馨合影，深厚的...
「LEZS 女人國」總監王安頤（右）與姊姊王安嘉（左）於影展現場溫馨合影，深厚的姊妹情誼，成為王安頤帶領台灣酷兒文化走向國際最強大的後盾。（受訪者提供）

此外，此次入圍放映對王安頤而言更具特殊意義，適逢其父親即聯合報系前董事長王必成先生逝世十周年 。身為傳播界的先行者，王必成對媒體精神的堅持深深影響了王安頤 。影展當天，其姊王安嘉特地攜女兒出席支持，感佩妹妹為酷兒族群創造理解與包容世界的初心。王安頤坦言，這趟旅程最珍貴的是家人能一起參與這份榮耀，「我們都覺得天上的爸爸一定有來」 。王安嘉也感性地說︰「安頤一直很努力地想替女性和LGBTQ+族群，創造一個更能被理解的世界。」

放映結束後，王安頤（左二）受訪，展現台灣酷兒文化在國際舞台的能見度 。（受訪者提...
放映結束後，王安頤（左二）受訪，展現台灣酷兒文化在國際舞台的能見度 。（受訪者提供）

將台酷兒文化帶向國際

在映後訪談環節中，面對現場觀眾熱情詢問「是否能將『LEZS 女人國』的派對風格文化帶到洛杉磯？」王安頤直言:「Why not？」展現對海外交流合作的的開放視野 。她更首度透露，「LEZS 女人國」未來將積極規畫多元影像創作，計畫推出一系列涵蓋都會愛情與時尚題材的短影音影集，持續為族群發聲。

從台灣到洛杉磯、從社群文化到國際影展，「Stay Hot Stay Chill」不僅是王安頤個人生命歷程的縮影，更是一個世代集體的勇氣實踐。隨著這股溫柔的力量持續擴散，屬於台灣獨特的Queer Culture正以最自信的姿態，在國際舞台上綻放出不容忽視的生命光彩。

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