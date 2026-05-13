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王愛琳案事件發展時間線

洛杉磯訊
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事件時間表 資料來源：加州郵報、司法部
事件時間表 資料來源：加州郵報、司法部

事件時間表

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事件

2017年

聯邦調查局（FBI）針對王愛琳接觸的網絡展開訪談與法院授權搜索，特別訊問其同夥，包括王的聯絡人、中國特工陳軍，內容涉電匯與中國在加州的秘密行動。

2020年底－2022年

王愛琳與當時的未婚夫孫耀寧，照中共指示，經營「U.S. News Center」網站，發布親北京內容並打壓異議人士。

2021年－2022年

王愛琳參選亞凱迪亞市議員，由孫負責競選活動。兩人均受陳軍指揮，陳負責管理其行動並向中國上級回報。

2022年11月8日

王愛琳當選亞凱迪亞市議員。

2022年12月6日

王愛琳宣誓就職亞凱迪亞第3選區市議員。

2023年5月26日

陳軍在洛杉磯被捕，並被控充當未登記的中國代理人、賄賂公職人員及洗錢。

2024年11月19日

陳軍被判20個月監禁。

2024年12月19日

孫耀寧被捕，並遭聯邦起訴為非法中國代理人。

2025年4月1日

王愛琳被控「非法充當外國政府代理人」，起訴書當時仍處密封狀態。

2025年2月3日

王愛琳宣誓就任亞凱迪亞市長。

2025年2月9日

孫耀寧被判處4年監禁。

2025年5月11日

司法部公開王愛琳充當未登記中國代理人的聯邦指控，並公布其簽署的認罪協議。

2025年5月11日

王愛琳辭去亞凱迪亞市長職務。

2025年5月11日

王愛琳首次在洛杉磯市中心聯邦法院出庭應訊。

資料來源：加州郵報、司法部 洛杉磯世界日報採訪中心／製表

亞凱迪亞 加州 中共

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