王愛琳案引震撼 國土安全部喊查綠卡、違規遣返中國

國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。圖為扎卡里亞與總統川普合影。（取自Katie Zacharia IG）

前亞凱迪亞市長王愛琳（Eileen Wang）承認非法充當中國代理人，案件震驚民選官員和當地居民。而此事引發的反響不僅局限地方，還可能引發美國社會對整個華人 群體的疑慮。

國土安全部 發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。她接受福福斯電視台採訪時稱，「需要徹查（wholesale review），不僅是綠卡 持有者，還包括來自敵對國的（美國公民）...」她說，「需要對做這些事的綠卡持有人進行全面打擊，他們應該被送回母國。」扎卡里亞將事發地亞凱迪亞市稱為「小中國」。

司法部稱，王愛琳可能面臨10年監禁。對此，札卡里亞卻表示，「作為一個美國公民，我感到被冒犯。」她說，「這個人充當中國共產黨的外國代理人。不應該對她網開一面，他們真的應該被送回中國。」

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）向加州郵報表示，王愛琳案是中共長期影響美政治陰謀（nefarious long game）的一部分，中共通過培植美地方官員，在希望他們升至更高層級，進而發揮更大的影響力。

除影響美政壇外，埃薩利指出，中共此舉還在打擊不同政見者。例如2025年中期在美國的要求下，塞爾維亞（Serbian）執法部門逮捕了兩人，分別是43歲的中國公民崔廣海（Cui Guanghai，音譯）以及63歲的英國公民米勒（John Miller）。兩人被控跟蹤、騷擾洛杉磯地區的對中國國家主席習近平的批評者。