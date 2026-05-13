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北京在洛杉磯間諜網 自誇團隊「比FBI強100倍」

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王愛琳（左）被要求與美方官員接觸，稱「越多越好，職階越高越好」。圖為王愛琳與加州...
王愛琳（左）被要求與美方官員接觸，稱「越多越好，職階越高越好」。圖為王愛琳與加州檢察長邦塔（Rob Bonta）合影。（取自王愛琳臉書）

近日，活躍於南加州社團的亞凱迪亞前華裔女市長王愛琳（Eileen Wang），被控非法在美充當中國代理人。此事發生後，她辭去市長一職。實際上，王愛琳一案並非單一事件，而是與近幾年發生在南加的多起「中共間諜案」密切相關，其中一名於幾年前被捕的中共間諜陳軍曾在監獄放言，他的間諜團隊「比聯邦調查局（FBI）強100倍。」

王愛琳目前對聯邦指控認罪，並在司法部放出消息後的幾小時內，辭去市長一職。根據洛杉磯時報報導，11日下午於聯邦法庭過堂時，王愛琳身著藍色西裝套裙，在四位律師陪同下出庭。王愛琳在中文翻譯的陪同下過堂，不時用紙巾抹去眼淚。她以2萬5000美元保釋，並被沒收護照和其他旅行證件。法官禁止王愛琳再與任何中國官員聯繫，包括中國大使館的人。

在王愛琳被指控前，她曾經的男友、南加內陸聖伯納汀諾縣65歲居民孫耀寧（Yaoning 「Mike」 Sun），今年2月因充當中共代理人被判48個月聯邦監禁。王愛琳2022年當選市議員時，孫耀寧是她的競選團隊經理。在指控孫耀寧的法庭文件中，講述孫耀寧在中國官員指揮下，在美國進行符合中國利益的宣傳與操作，包括組建團隊，幫助法院文件中匿名稱為「人物1」的人士當選公職，並在美國宣傳親中共內容。該人物雖為匿名，但此人是王愛琳，如今看已昭然若揭。

孫耀寧被捕後，王愛琳拒絕包括本報在內，大多數媒體有關兩人關係的訪問。加州郵報對此稱，「王愛琳甩了他，稱『我們的情侶關係結束，現在是朋友。』」

在孫、王的起訴書中，出現一個相同名字：陳軍（Chen Jun，又名John Chen）。陳軍曾活躍於南加社區，經常參與社團舉辦的活動。他後被聯邦證實為中國情報體系高級成員，曾參加中國菁英活動及閱兵，並與中國國家主席習近平會面。陳軍2024年11月在紐約南區法院因類似罪行認罪，被判20個月聯邦監禁。他與另一名南加華裔居民林峰（Lin Feng）曾因賄賂美國官員打壓法輪功被捕。

在涉孫耀寧和王愛琳的案件中，法庭文件顯示，2021年11月，王愛琳與陳軍（John Chen）聯繫，請陳軍轉發她網站上的一篇「新聞」，並寫道：「這是（中國）外交部想要發送的內容。」而當王愛琳2022年當選亞凱迪亞市議員後，陳軍讓孫耀寧給中共高層報告，稱王愛琳是「政治新星。」陳軍也曾向中共高層匯報，王愛琳將「反對台獨，並向中國報告。」該中國官員回覆：「太好了！」陳軍還告訴孫耀寧寫一份與王愛琳關係好的美國民選官員名單，稱「越多越好，職階越高越好。」陳軍還曾向北京吹噓，他們可以讓美國民選官員反對台獨。

根據加州郵報，陳軍在聯邦監獄服刑時，曾對一名獄友稱自己是「中國間諜」，而他的間諜們「比FBI強100倍。」

陳軍（左）據稱是中國政府情報體系高級成員。圖為陳軍與中國國家主席習近平握手。（美...
陳軍（左）據稱是中國政府情報體系高級成員。圖為陳軍與中國國家主席習近平握手。（美國司法部）

孫耀寧因充當中共在美代理人被判28個月監禁。（本報檔案照）
孫耀寧因充當中共在美代理人被判28個月監禁。（本報檔案照）

南加 間諜 洛杉磯

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