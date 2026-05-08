ICE移民執法引焦慮 加州供心理健康支援

加州衛生與公共服務局（California Health and Human Services Agency）秘書長 Kim Johnson。（記者謝雨珊／攝影）

移民 暨海關執法局（ICE ）自去年起在全美多地加強執法行動，包括在移民法庭外及街頭進行逮捕，引發部分移民社群不安。部分移民因擔心執法行動而減少外出，甚至避免就醫；同時，簽證與移民申請流程的延宕，也使部分家庭長期處於不確定狀態，進而出現憂鬱等心理健康問題。對此，加州 政府有提供相關心理健康資源與支持服務，協助受影響族群應對壓力與情緒困擾。

世界日報日前報導，一名來自中國的留學生4月10日在澤西市（Jersey City） 的人行道上獨自步行時被ICE特工帶走，後被關押在位於紐澤西州紐瓦克市的移民拘留設施Delaney Hall內。據悉，這名英文拼寫為Junyuan的女大生，被捕時身邊沒有任何親友第一時間得到消息。

根據華盛頓移民政策智庫「卡托研究所」（Cato Institute）4月分析報告，美國公民暨移民服務局（USCIS）被指延緩部分綠卡申請審查，讓移民暨海關執法局（ICE）得以逮捕原本可能取得合法身分的移民。卡托研究所資料顯示，移民局的合法永久居留權批准數量同比去年減少近50%。

類似消息持續擴散，使部分移民家庭陷入高度焦慮。一些受訪者表示，他們擔心孩子上學時會遭逮捕、害怕參加社區活動，更不敢去看病或接觸警察。不少報稅專員近期也都指出，發現移民族群報稅人數減少，因為他們擔心個人資訊可能被移民機構掌握。

除執法壓力外，移民制度本身的長期不確定性，也為部分家庭帶來持續心理負擔。來自北京的張先生在接受本報採訪時表示，自己從初中起在北美生活，原計畫透過EB-5投資移民取得身分，但因項目受阻，申請歷經近十年仍未成功。長期身分未定，使其在求職與人生規畫上受限，加上家庭分離壓力，最終被診斷為重度憂鬱症並需住院治療。

在制度壓力與生活不確定性持續交織下，移民社群的心理健康需求也日益受到關注。

在這樣的背景下，加州於5月心理健康宣導月期間推動多項倡議，涵蓋包括移民在內的多元社群心理健康需求。3日，加州領袖、地方合作夥伴與社區組織在洛杉磯舉辦「California Love, California Strong」（CLCS）活動，強調透過強化社區連結對抗孤獨，並提升整體心理健康意識。

針對移民族群可能面臨隨時被逮捕或遣返所帶來的心理壓力，加州衛生與公共服務局（California Health and Human Services Agency）秘書長Kim Johnson在接受本報採訪時表示，她有注意到聯邦政策對洛杉磯移民社群所造成的影響，包括恐懼與心理創傷。並進一步說，他們為此建立了一些支持網絡，協助年輕人與家庭連結資源，面對這些恐懼與創傷，並提供具體的支持方式，包括工具與策略，幫助他們理解與處理壓力。

活動中，州府與社區單位也介紹多項心理健康支持資源，協助不同族群在面對壓力時取得協助。Kim Johnson建議大家可以透過散步、深呼吸等方式，在壓力時刻調節自己，並彼此支持來解壓。若需要透過工具或資源，她推薦BrightLife或Soluna線上平台，讓年輕人、家人、或照顧者使用來獲得支持，甚至能進一步連結到專業的臨床人員獲取幫助。

她也強調，無論是小學生、高中生，還是年輕成人，州府和相關部門都致力於提供他們所需的支持與連結，幫助他們維持身心健康，並在任何需要的時候勇於尋求協助。