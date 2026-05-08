我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台式早餐紅到加州 美部落客開箱紫米飯糰 大讚1顆6.5美元「便宜又好吃」

法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段

ICE移民執法引焦慮 加州供心理健康支援

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州衛生與公共服務局（California Health and Human S...
加州衛生與公共服務局（California Health and Human Services Agency）秘書長 Kim Johnson。（記者謝雨珊／攝影）

移民暨海關執法局（ICE）自去年起在全美多地加強執法行動，包括在移民法庭外及街頭進行逮捕，引發部分移民社群不安。部分移民因擔心執法行動而減少外出，甚至避免就醫；同時，簽證與移民申請流程的延宕，也使部分家庭長期處於不確定狀態，進而出現憂鬱等心理健康問題。對此，加州政府有提供相關心理健康資源與支持服務，協助受影響族群應對壓力與情緒困擾。

世界日報日前報導，一名來自中國的留學生4月10日在澤西市（Jersey City） 的人行道上獨自步行時被ICE特工帶走，後被關押在位於紐澤西州紐瓦克市的移民拘留設施Delaney Hall內。據悉，這名英文拼寫為Junyuan的女大生，被捕時身邊沒有任何親友第一時間得到消息。

根據華盛頓移民政策智庫「卡托研究所」（Cato Institute）4月分析報告，美國公民暨移民服務局（USCIS）被指延緩部分綠卡申請審查，讓移民暨海關執法局（ICE）得以逮捕原本可能取得合法身分的移民。卡托研究所資料顯示，移民局的合法永久居留權批准數量同比去年減少近50%。

類似消息持續擴散，使部分移民家庭陷入高度焦慮。一些受訪者表示，他們擔心孩子上學時會遭逮捕、害怕參加社區活動，更不敢去看病或接觸警察。不少報稅專員近期也都指出，發現移民族群報稅人數減少，因為他們擔心個人資訊可能被移民機構掌握。

除執法壓力外，移民制度本身的長期不確定性，也為部分家庭帶來持續心理負擔。來自北京的張先生在接受本報採訪時表示，自己從初中起在北美生活，原計畫透過EB-5投資移民取得身分，但因項目受阻，申請歷經近十年仍未成功。長期身分未定，使其在求職與人生規畫上受限，加上家庭分離壓力，最終被診斷為重度憂鬱症並需住院治療。

 

在制度壓力與生活不確定性持續交織下，移民社群的心理健康需求也日益受到關注。

在這樣的背景下，加州於5月心理健康宣導月期間推動多項倡議，涵蓋包括移民在內的多元社群心理健康需求。3日，加州領袖、地方合作夥伴與社區組織在洛杉磯舉辦「California Love, California Strong」（CLCS）活動，強調透過強化社區連結對抗孤獨，並提升整體心理健康意識。

針對移民族群可能面臨隨時被逮捕或遣返所帶來的心理壓力，加州衛生與公共服務局（California Health and Human Services Agency）秘書長Kim Johnson在接受本報採訪時表示，她有注意到聯邦政策對洛杉磯移民社群所造成的影響，包括恐懼與心理創傷。並進一步說，他們為此建立了一些支持網絡，協助年輕人與家庭連結資源，面對這些恐懼與創傷，並提供具體的支持方式，包括工具與策略，幫助他們理解與處理壓力。

活動中，州府與社區單位也介紹多項心理健康支持資源，協助不同族群在面對壓力時取得協助。Kim Johnson建議大家可以透過散步、深呼吸等方式，在壓力時刻調節自己，並彼此支持來解壓。若需要透過工具或資源，她推薦BrightLife或Soluna線上平台，讓年輕人、家人、或照顧者使用來獲得支持，甚至能進一步連結到專業的臨床人員獲取幫助。

她也強調，無論是小學生、高中生，還是年輕成人，州府和相關部門都致力於提供他們所需的支持與連結，幫助他們維持身心健康，並在任何需要的時候勇於尋求協助。

5月為心理健康宣導月，加州政府致力為有需要者給予支持與連結，幫助他們維持身心健康...
5月為心理健康宣導月，加州政府致力為有需要者給予支持與連結，幫助他們維持身心健康，並在任何需要的時候勇於尋求協助。（記者謝雨珊／攝影）

ICE 移民 加州

上一則

高薪追不上房價 加州人每年多工作15.8天才能付房租

下一則

女子遇砸車盜竊 遊民撿到駕照幫寄回

延伸閱讀

應對ICE執法 劉醇逸等舉辦移民講座

應對ICE執法 劉醇逸等舉辦移民講座
10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度抑鬱住院

10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度抑鬱住院

ICE與地方警合作 資料遭封鎖

ICE與地方警合作 資料遭封鎖
亞城議會出手 反ICE設拘留中心 警須記錄移民執法

亞城議會出手 反ICE設拘留中心 警須記錄移民執法
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐
美國現象／移民家庭拿福利 影響綠卡與居留申請？

美國現象／移民家庭拿福利 影響綠卡與居留申請？

熱門新聞

(左起)蒂娜與沃倫夫婦，和他們的女兒蘇菲在ADU旁邊合影。蘇菲曾在這個小屋裡住了兩年，現在蘇菲的妹妹露比住在裡面 (洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

2026-04-30 13:11
好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

2026-04-29 21:06
根據華人分享，其鄰桌顧客對該餐廳的「廚房感謝費」提出疑問並表示不願支付，最終在與服務員溝通後將這筆費用移除。（受訪者提供）

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

2026-05-01 13:43
得知被普林斯頓大學錄取的那一刻，母子二人相擁而泣。（吳念宸提供視頻截圖）

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

2026-04-30 20:30
「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
鄭名斈18歲首度入選中華隊時期比賽畫面。（楊德恩提供）

台單親家庭子弟 赴美打球闖出一片天

2026-04-30 14:55

超人氣

更多 >
47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來
中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國
落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩
401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅

401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐