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單親媽人生低谷尋新口 華麗變身派對設計師

記者楊青／洛杉磯報導
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勞小紅（左）和馬世雲（右）在Jeoy勞協助布置的活動中合影留念。（圖／勞小紅提供...
勞小紅（左）和馬世雲（右）在Jeoy勞協助布置的活動中合影留念。（圖／勞小紅提供）

疫情改變許多人的人生軌跡，也讓一些人在低谷中找到新出口。核桃市華人單身媽媽勞小紅（Joey），便是在失業與婚變的雙重打擊下，從替兒子布置生日派對的小氣球起步，以一雙巧手打造出屬於自己的事業版圖，短短三年間成為活躍於大洛杉磯地區的派對設計師。

從最初連定價都需請教他人的新手，到如今活躍於各類活動現場，包括生日派對、青少年成人禮、畢業典禮、婚禮、Baby Shower、大型節慶與名人活動等皆應接不暇。無論是老狼北美演唱會收官答謝宴、加州財務長馬世雲的60歲壽宴，或地方市議員競選起跑活動，她皆能從容應對。短短3年，她為許多人重要的人生時刻，留下獨特而難忘的回憶。

契機：幫孩子過生日

來自廣東湛江的勞小紅，原本從事旅遊業，作為中國較早一批持證導遊，她來美後一度延續本行。然而2020年疫情爆發，旅遊業幾近停擺，她不僅失去工作，婚姻也出現危機。

「那段時間是我人生的最低谷。」她回憶，當時帶著年僅3歲的兒子離開丈夫，不僅面臨經濟壓力，還需處理離婚相關法律問題。年近40歲的她曾嘗試轉行，考取執照進入保險業，也學習製作阿膠膏，希望開設手工作坊，甚至做過餐館外賣維生，但始終未見明顯突破。

每次寶寶宴的會場布置，勞小紅全都自己動手。圖／（勞小紅提供）
每次寶寶宴的會場布置，勞小紅全都自己動手。圖／（勞小紅提供）

轉機卻來自一件看似平凡的小事—為兒子慶生。她表示，從兒子出生起，每年都親手為他布置生日派對。即使在生活最艱難時候，這份儀式感也從未中斷。「哪怕只有我們兩個人，我也希望他擁有美好回憶。」

疫情期間物資短缺、社交受限，一些朋友看到她為孩子打造的生日場景後，開始請她協助設計小型派對。從氣球、掛飾到鮮花搭配，她用有限的材料營造出溫馨氛圍。「一開始只是幫朋友，沒想到大家都很喜歡。」口碑迅速傳開。

訂單：從百元到數萬

在朋友鼓勵下，勞小紅決定專注發展派對設計。她報名中國大陸線上課程，系統學習氣球布置技術。由於時差超過10小時，課程常在凌晨進行，她在安頓好兒子生活起居後，深夜邊學邊練。「當時其實不知道能走多遠，但每天都要求自己全力以赴。」

機會很快出現。一個擁有數百人的媽媽社群的群主，看見她的作品與努力，邀請她加入。「每次為她們的孩子設計生日派對，都會有十多位家長參與」，她笑說，相當於每場活動都在為自己做口碑行銷。短短一年多，她的客戶數量迅速成長至數百人。

她坦言，初期作品並不完美，但在每一次實務中持續修正與提升。服務內容也逐步從單純的生日布置，擴展至滿月宴、周歲宴、成人禮、婚禮、開業典禮，甚至政治競選活動。最忙時，一個周末需連續完成六場活動。

「創業初期，我連定價都沒有信心，100、200美元都擔心太高。」她回憶，首次為一場小型商務活動設計，意外收到500美元支票，「那對我來說意義重大」，不僅是收入，更帶來信心。三年間，她接下的最高訂單金額達3萬美元，涵蓋場地布置、餐飲、娛樂、邀請函設計及紅毯規畫等一站式服務。

勞小紅表示，派對設計市場競爭日益激烈，但她也觀察到，這是一個幾乎沒有天花板的行業。

勞小紅布置的老狼北美演唱會收官答謝宴會入口處。（圖／勞小紅提供）
勞小紅布置的老狼北美演唱會收官答謝宴會入口處。（圖／勞小紅提供）

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