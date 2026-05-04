房東難為 降租金找不到房客還可能被告 有人寧願閒置

南加租房市場景氣程度呈下降趨勢，不少華人房東發現，即便調降租金，仍難找到符合條件的房客。（記者啟鉻／攝影）

南加 租房市場景氣程度呈下降趨勢，不少華人 房東發現，即便調降租金 ，仍難找到符合條件的房客。有華人房東反映，一些求租者稍感不滿，便以「遭不公平對待」為由提告。部分房東寧願讓房屋空置，也不願接受條件不佳的租客。

河濱縣資深地產經紀周克蕙也是一名房東，她名下擁有多處出租物業。周克蕙表示，近來使用政府住房補助計畫（Section 8）的求租者明顯增加。該計畫主要面向低收入家庭、長者及身障人士。按照法律，房東不得因其補助身分而直接拒租。她坦言，這其中部分申請者，在過往租住紀錄與房屋維護方面表現不佳。她曾接觸一名申領補助的求租者，查詢信用後發現「情況相當糟糕」，甚至仍欠前房東上萬元租金。當她拒絕出租後，對方立即稱遭歧視並揚言提告，隨後相關補助管理部門亦致電詢問情況。

在寵物問題上，糾紛同樣頻繁。周克蕙表示，有求租者聲稱其寵物狗為「情感支持動物」（Emotional Support Animal），要求房東配合。然而，該犬隻為鬥牛犬，具一定攻擊性，一旦發生意外，恐危及其他住戶安全。她基於安全考量拒絕出租，對方卻以心理創傷為由，指房東歧視並堅持提告，甚至提出和解與賠償要求。周克蕙坦言，她童年曾遭狗咬傷，對犬隻存有陰影，但相關解釋仍難以化解對方爭議。

此外，「續租替換」亦成為房東面臨的新問題。周克蕙舉例，有四名年輕租客合租，其中一人提前退租，私下介紹朋友「接手」租約。不料，新入住者不僅拖欠租金，還損壞家具及廚具。多次警告無效後，她最終委請律師啟動驅逐程序。此舉不僅將違規租客驅離，也連帶影響其他合租者的居住權益，令房東與租客雙方皆蒙受損失。

周克蕙進一步表示，目前市場上，不少房東已主動調降租金，但仍難找到理想的租客。每當公寓出租資訊發布，雖然詢問者眾多，但經查信用紀錄後，不少申請者信用分數偏低，有些甚至曾遭驅逐。基於風險考量，部分房東寧可讓房屋空置，也不願輕易出租給高風險租客。她指出，這類租客一旦入住，不僅可能拖欠租金，還可能頻繁投訴甚至提告，或破壞屋內設施。

而在房東管理方面，隨著油價上漲，人工與維修成本同步攀升，一旦遇到「惡房客」毀壞房屋設施，修繕費用不菲，更令房東備感壓力。