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人情凌駕專業 華埠公寓租賃頻傳糾紛

記者啟鉻／洛杉磯報導
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華人社會向來重視親情、友情與鄉情，即使移民美國後，遇到大小事，仍習慣透過熟人介紹、朋友擔保，甚至親屬牽線，視為降低風險的方式。然而，當「人情機制」進入專業領域，一旦失去邊界，往往反而成為風險的開端。有華人公寓經理為老鄉拖欠房租打掩護，最終導致房客被驅逐，自己被解雇的結局。

業主Liu表示，他名下的一棟十餘單位公寓，過去租金收取一向穩定。疫情後雖偶有拖欠，但多能在管理人催促下於數周內補齊。然而這次情況異常，有兩房客長期不繳或少繳租金，經理又未如實反映，引起他警覺。經進一步查證，才發現房客與經理存在鄉親關係，且房客已失業半年，缺乏穩定收入來源。在其拖欠房租期間，經理顧及情面多方遮掩，對業主的詢問支吾其詞。

「這種情況不能縱容，」Liu直言。他在確認經理與欠租房客關係後，立即啟動驅逐程序，並終止該經理的職務。即便經理曾自掏腰包補貼部分欠租，試圖挽回信任，仍未能改變結果。對他而言，問題已不僅是租金損失，而是管理角色的根本失職。

Liu指出，經理本應站在業主立場，確保租務正常運作，但在鄉情牽動下，對拖欠問題處理遲疑、態度模糊，顯然已偏離職責。他質疑，對方在租客篩選初期是否盡到審查責任，亦未充分披露關係與風險，導致對其管理誠信徹底失去信心。

對此，律師李紅表示，這類糾紛在華人社區並不罕見，但在美國法律框架下，性質遠比表面嚴重。她指出，業主與公寓經理之間屬代理關係（agency），經理人需承擔受託責任（fiduciary duty），包括誠信與注意義務。這不僅是職業操守，更是法律責任。

她強調，若經理人因私人關係放寬審核標準，甚至隱瞞重要資訊，導致業主蒙受損失，可能需承擔相應賠償責任，包括驅逐房客所產生的法律費用與相關開支。若過程中涉虛假陳述，則可能構成欺詐。若進一步牽涉資金不當處理，甚至可能觸及刑事犯罪。

在她看來，這起事件的關鍵，並不在是否幫助老鄉，而在是否守住職責邊界。在美國制度下，受雇者首先對法律與雇主負責，而非對私人關係負責。任何以人情為由的越界行為，最終都可能轉化為法律風險。

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