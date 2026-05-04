因這一現象 加州房市上演「種姓制度」

加州的房屋交易中，達16%是繼承而來，是千禧年之交的3倍，也是全美平均水平的2倍；加州沿海富裕地區比率更高。（加州房屋示意圖，本報資料照片）

「紐約郵報」綜合多個媒體及數據分析之後，調侃地評說：「加州夢」已碎，下一代的加州人像活在一個王室承繼財產的現實中，因為最新的房地產 數據顯示，加州房地產市場展示了令人訝異的轉變，就是房屋所有權從家族繼承而來的比例，較前大幅增長，令擁有房產儼如一個「 種姓制度」（caste system，等級制度）。

報導引述「舊金山 紀事報」的數據指出，到2025年，加州的所有房屋交易中，達16%是繼承而來，這一比例幾乎是千禧年之交的三倍，也是全美平均水平的兩倍。

「紐約郵報」又引述房地產經紀公司Redfin的首席經濟學家費爾韋瑟（Daryl Fairweather）近期在YouTube影片中說道：「當大多數人難以負擔買屋擁房之際，有些人卻能不費吹灰之力繼承房產，我們並沒有一個住房市場，而是一個由家族財富來定義的『種姓制度』。」

在加州最富裕的沿海地區，繼承房屋的數據更高，顯示以繼承來得以擁房的情況更為傾斜。「華爾街日報」的數據顯示，蒙特瑞縣的房產繼承比例高達28%，為全州之首；聖塔克魯茲、納巴和聖塔巴巴拉緊隨其後，繼承率均為27%。主要都會區也出現了較高的房產繼承率，舊金山為22，洛杉磯 為20%。

全球房產資訊分析公司Cotality的經濟學家德爾文塔爾（Matt Delventhal）認為，這種房產繼承趨勢並非出於愛或真正的繼承意願，而更多是源於加州房地產市場的嚴峻局面所致。他說：「人們知道，除非把房子留給孩子，否則孩子不可能在加州擁有房產。」

另外，稅收政策也促使家族留住房產不出售，因為這樣可以省錢。房主出售房產時，通常要為房產增值的部分繳稅，但若在去世後把房產傳給後代，則無須付這筆稅，以致傳承房屋變成更為輕省的事，即使子孫並不需要該房產。