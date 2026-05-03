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魚刺卡喉 華婦就醫苦等24小時 直呼「太折磨人」

記者劉子為／蒙特利公園市報導
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南加華人吃飯時魚刺卡喉嚨，之後在醫院輾轉24小時才解決，歷經檢查、轉介、住院與麻...
南加華人吃飯時魚刺卡喉嚨，之後在醫院輾轉24小時才解決，歷經檢查、轉介、住院與麻醉手術。（示意圖，本報資料照片）

「我只是吃了一根小小的魚刺，結果折騰了一天一夜。」南加華人Betty回想這段經歷時，仍難掩無奈。從中午用餐時不慎被魚刺卡喉，到隔天下午才完成取出，她在醫院輾轉24小時，歷經檢查、轉介、住院與麻醉手術，整個過程讓她直呼「太折磨人」。

Betty表示，4月13日中午約12時，她在用餐時卡到魚刺，先前往離家較近的緊急門診（urgent care），卻被告知現場沒有器械可處理，只能轉往醫院急診（ER）。她隨後駕車前往一所綜合性醫院，約下午3時抵達，因未經家庭醫師轉介，只能在急診掛號排隊。

除了排隊 還是排隊

等到晚7時多，她才被安排做影像檢查確認喉嚨內有魚刺。檢查結束後又等到晚9時多，院方才告知院內沒有耳鼻喉科醫師可立即處理，需另外聯絡專科醫師。

「他們一直說在幫我想辦法，但就是一直等。」Betty說，醫院一度建議她自行前往其他醫院求診，但當時已深夜，加上長時間未進食、體力不支，她拒絕轉院。最終院方安排醫師隔天處理，要求她先住院觀察。

醫：吞香蕉 可能有用

轉入病房後，她因之後的手術要求禁食，只能靠打點滴補充葡萄糖與水分。她表示，院內工作人員整體態度良好，但漫長的等待過程，讓她感到身心俱疲。

直到隔天下午3時左右，卡魚刺已發生超24小時，Betty才被安排進入手術室。原以為只是簡單取魚刺，卻被告知需全身麻醉，「我當時很緊張，因為心臟之前有問題，怕麻醉有風險。」手術實際時間不長，約半小時就完成，醫師透過內視鏡將魚刺取出。術後她恢復正常進食，身體並無大礙。

她形容，那根魚刺長約2公分，雖細小卻卡得相當深。回顧這次經歷，她苦笑說，醫師事後提到，有些情況下吞食香蕉等食物，可能就能把魚刺帶入胃中，「如果早知道，可能不用折騰這麼久。」

流程複雜 幸有白卡

因為年齡符合資格，Betty使用的是加州白卡（Medi-Cal），她表示，目前沒有產生任何自付費用。但這複雜的流程讓她感慨，「我猜如果自費，可能要1、2萬美元。」

根據健康資訊網站Healthline的報導，在未影響呼吸的前提下，多數魚刺卡喉並非緊急情況，可先嘗試簡單處理方式，例如吞食香蕉、麵包等較柔軟且具黏性的食物；橄欖油也可作為潤滑，或透過咳嗽讓魚刺鬆動。部分醫療人員甚至建議飲用碳酸飲料，利用氣體壓力幫助異物移動。

不過報導也指出，這些方法效果因人而異，若魚刺卡得較深，可能造成食道損傷或感染。若出現劇烈疼痛、吞嚥困難、胸痛或呼吸異常，應立即就醫。也有研究發現，部分民眾誤以為魚刺卡在喉嚨，實際上只是刮傷造成異物感。

根據Medical News Today資訊，部分魚類因骨骼結構較為細密、魚刺不易完全去除，食用時要更小心，包括石首魚（黃魚）、多寶魚、石斑魚、狹鱈、鯖魚以及比目魚等。

南加 華人

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