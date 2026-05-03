加州副州長參選人馬世雲 呼籲亞裔社區6/2投票

加州財務長、副州長參選人馬世雲（Fiona Ma），近日與亞裔社區座談，她呼籲選民把握6月2日初選投票機會，並強調若順利當選，將創下加州歷史紀錄，成為自1849年以來職位最高的亞裔民選官員。（記者啟鉻／攝影）

加州財務長、副州長參選人馬世雲（Fiona Ma），4月30日在園林市（Garden Grove）與亞裔社區座談，現場聚集多位越裔與華裔 支持者。她呼籲選民把握6月2日初選投票 機會，並強調若順利當選，將創下加州歷史紀錄，成為自1849年以來職位最高的亞裔民選官員。

馬世雲指出，加州歷來從未出現亞裔州長或副州長，若能在11月決選中勝出，將不僅具歷史意義，也能持續為亞裔社群發聲。她表示，未來將著重支持小型企業、推動可負擔教育、改善醫療可及性，並強化長者在地安養服務，讓更多家庭受惠。

談及亞裔社區日益關注的遊民 問題，馬世雲表示，州政府雖已投入大量資金，包括透過債券與稅收抵免機制補貼可負擔住房建設，但整體資源仍不足。她指出，選民已通過約60億美元公債，用於擴充住房供應與遊民服務體系，但仍需持續努力。

在具體措施方面，馬世雲提到州府正與多個非營利組織合作，推廣「CalKids」儲蓄計畫，針對1至12年級、符合免費或減價午餐資格的學生，提供500美元初始存款補助；若為無家可歸學生或寄養青少年，最高可獲補助1500美元。她呼籲符合資格的家庭主動申領，善用資源。

此外，州府也提供非營利組織貸款支持，包括貸款損失準備金與擔保機制，以降低金融機構放貸風險，進而擴大對弱勢家庭與小型企業的資金支持。同時，也向「社區發展金融機構」提供補助，協助其提供培訓與貸款服務，強化社區經濟韌性。

她並透露，州府即將推出新計畫，針對長期寄養青少年及因新冠疫情失去父母的兒童，提供最高3000美元補助，協助他們未來發展。

馬世雲呼籲亞裔社區支持者踴躍投票，強調這不僅是一場選舉，更是為下一代打破限制、提升族群影響力的重要機會。

她提醒，選票將寄送至選民住址，切勿隨意丟棄。投票後務必在信封上簽名，並確認選票背面紅色方框內完成簽署，否則可能被判定無效。她建議選民將選票投入官方設置的投票箱，而非透過郵寄方式寄回，以避免郵政延誤影響投票效力。