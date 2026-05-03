放任14歲子騎車撞死老兵 橙縣母遭追加過失殺人罪

南加橙縣居民梅耶（Tommi Jo Mejer）放任14歲兒子非法駕駛電動摩托車（e-motorcycle），釀成致命車禍。圖為車禍示意圖。（Chatgpt製作）

南加橙縣 居民梅耶（Tommi Jo Mejer）放任14歲兒子非法駕駛電動摩托車（e-motorcycle），釀成致命車禍。該少年4月16日在森林湖市爾托高中（El Toro High School）附近騎車炫技時，撞倒81歲越戰退伍軍人、代課教師阿什曼（Ed Ashman）後逃逸，阿什曼送醫後傷重不治。檢方已將梅耶的罪名升級為過失殺人罪，最高可面臨7年8個月州監刑期。

據ABC 7、KTLA 5等多家電視台報導，橙縣檢察官辦公室指出，阿什曼案發當日下午步行返家，在托雷多路（Toledo Way）與山脊路（Ridge Route Drive）交叉口附近遭撞。目擊者表示，肇事少年當時正在進行翹前輪特技，事故發生後逃離。警方依目擊者提供的線索，在附近一處住宅尋獲涉案少年。阿什曼送醫搶救約一周後不治。

檢方表示，警方曾多次上門警告梅耶，不得讓未成年兒子騎電動摩托車上路。2025年一次執法過程中的隨身攝影機畫面顯示，梅耶坦承車輛是她購買，且明知兒子騎乘行為具危險性；然而事故發生後，她卻向到場警員謊稱從未擁有該車輛。

根據檢方1日提出的追加起訴書，梅耶除原本危害兒童、事後從犯、教唆未成年人犯罪及向執法人員提供不實陳述等指控外，新增一項過失殺人，並加列允許無照未成年人駕駛車輛的違規行為。

警方表示，肇事車輛為2025年款高性能電動摩托車，最高時速約93公里，依法歸類為摩托車，須持有效駕照並完成登記與購買保險才可上路。依加州規定，騎乘者須年滿16歲。橙縣檢察長Todd Spitzer指出，罪名升級反映案件的嚴重性，並呼籲家長嚴格管束未成年子女使用高風險交通工具，以避免類似悲劇再度發生。檢方並表示，今年初以來，橙縣已有三家長因放任未成年子女違規騎乘電動摩托車遭起訴。

社區人士表示，阿什曼是一位盡職的教育工作者與退伍軍人，曾在越南執行空中作戰任務，退休後仍持續回饋社會。目前已有民眾在GoFundMe為其家屬發起募款，以協助支付醫療及相關費用。肇事少年身分依法未予公開。