赴台體驗文化美食 華語遊學團受歡迎

南加州喜瑞都社區大學與瑞航德社區大學2026年持續辦理台灣夏季華語遊學團。不少學生參加4月29日舉辦的行前說明會。（駐洛杉磯經文處教育組提供）

南加州喜瑞都社區大學（Cerritos College）與瑞航德社區大學（Rio Hondo College），於2026年持續辦理廣受好評的台灣夏季華語遊學團，提供為期三周的深度文化與語言學習體驗。駐洛杉磯 台北經文處教育組組長李政翰表示，本次約20人參加。不少美國學生對海外遊學展現高度興趣，期望藉此深入了解華人 文化；其中，多數人特別期待前往台灣品嘗多元且具特色的在地美食。

李政翰表示，本年度遊學團規劃兩個梯次，將分別前往台中的靜宜大學以及新北市板橋的致理科技大學，活動時間為6月28日至7月18日。該計畫為中華民國 教育部支持的專案，兩校皆設有華語中心負責接待與授課。

在課程安排上，上午將接受密集華語訓練，並依語言程度分班；此次參與的大學學生多為華語初學者。下午則安排文化參訪與體驗，深入認識台灣社會與生活樣貌。過往行程曾包含前往九份、平溪等具代表性景點，讓學生了解在地風俗民情，進而提升對台灣的認識與好感。

李政翰指出，教育部另外提供相關獎學金機會，鼓勵學生申請延長在台學習時間，持續深化語言能力與文化體驗。

記者採訪多位4月29日參加行前說明會的學生。就讀巴沙迪那社區大學二年級的學生Elena表示，她來自烏克蘭，長期以來對歐美以外的國家與文化抱持濃厚興趣。加上父親曾造訪台灣，讓她對當地留下深刻印象，因此在看到學校推出台灣遊學團後，便決定報名參加，期望透過此行更深入認識亞洲文化。她也特別提到，對台灣多元且具特色的美食文化充滿期待。

瑞航德社區大學二年級生Diego Zavala是摔角選手。他表示，此行將是他第二次造訪亞洲。行程中預計前往中國與台灣，出於對摔角運動的熱愛，他希望能藉此機會了解中華武術及其歷史背景。

他指出，曾聽聞台灣在生活方式與美國有不少相似之處，中國則保有較為傳統的文化特色，因此特別期待能在一次旅程中，同時體驗兩地截然不同的人文風貌。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處教育組組長李政翰（中）4月 29日在行前說明會致詞。（記者謝雨珊／攝影）

瑞航德社區大學二年級生Diego Zavala（右）是名摔角選手。他表示，此行將是他第二次造訪亞洲。行程中預計前往中國與台灣，出於對摔角運動的熱愛，他希望能藉此機會進一步了解中華武術及其歷史背景。（記者謝雨珊／攝影）