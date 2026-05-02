鮑爾溫公園市槍擊案3死 疑家族爭產「雙重謀殺後自殺」

鮑爾溫公園市4月24日清晨發生的3死槍擊命案，警方4月30日確認，該案為「雙重謀殺後自殺」。（本報資料照片／記者楊青攝影）

鮑爾溫公園市4月24日清晨發生的三死槍擊 命案，警方4月30日確認，該案為「雙重謀殺後自殺」。根據聖蓋博論壇報（San Gabriel Valley Tribune）報導，法院文件顯示，開槍的71歲阿罕布拉市居民盧遠志（Vien Chi Lu，音譯），在案發前至少三度威脅受害者，並要求償還他聲稱對方欠的錢，疑與家族遺產糾紛有關。

洛杉磯 縣警局凶案調查組副組長德容（Steve DeJong）表示，初步了解案件涉「遺產爭議」，但具體細節仍不清楚。

槍手似患精神分裂症

警方指出，案發於4月24日清晨，地點在鮑爾溫公園市Millbury大街3200號路段。當時，盧遠志前往妹妹盧碧（Bich Lu，音譯）與妹夫鐘陶恩（Thaun Chung，音譯）住處。兩人正準備出門上班，盧碧已坐進車內，鐘陶恩則從屋內走出。

德容表示，盧遠志上前朝妹妹頭部開槍，隨後再對妹夫連開數槍，「接著他走回距離約20至30英尺外的車旁，開槍自盡。」

警方於當天凌晨5時前接獲多起槍響報案，趕到案發現場後，發現盧遠志與盧碧當場死亡，鐘陶恩則因多處槍傷送醫後不治。

事件發生後，家屬為受害者的兩名子女發起GoFundMe募款。頁面未點名槍手，但指出行凶者罹患精神分裂症，過去曾多次威脅受害家庭。募款頁面亦提及，該家庭近期才搬家，是為「尋求安全與重新開始」。

曾帶折疊刀上門威脅

法院紀錄顯示，鐘陶恩曾對盧遠志申請臨時限制令及家庭暴力限制令。2024年12月20日，盧遠志曾帶著藏於外套內的折疊刀上門威脅，當時雙方均居住在阿罕布拉市。

鐘陶恩在申請限制令的文件中指出：「盧遠志來到我們家，警告我們交出他認為屬於他家族的錢，但我們與此毫無關係。」鐘陶恩表示，對方試圖闖入屋內未果，還在他與妻子試圖離開時，試圖進入車內，過程中不慎掉落刀具。「他還說了許多威脅的話，要求我們交出根本不欠他的錢。」

限制令去年申請撤銷

鐘陶恩並指出，這是盧遠志首次攜帶武器威脅，約一年前還曾發生兩次恐嚇事件，但僅限言語。他當時希望法院命令盧遠志遠離自己、妻子、兩名子女，以及其妻的一名姊妹。

不過，2025年1月15日，鐘陶恩向法院申請撤銷該案，理由是不清楚對方下落，且不打算繼續追究。

GoFundMe（https://www.gofundme.com/f/support-helen-and-phillip-after-tragic-loss-kuez6）頁面顯示，死者的女兒Helen剛考入爾灣加大（UC Irvine），兒子Phillip即將從河濱加大（UC Riverside）畢業。父母突然離世，讓子女難以面對，陷入無法承受的悲痛中。GoFundMe設置的籌款金額為9萬美元，用於處理鐘陶恩與盧碧的身後事，以及為他們的兩子女提供經濟援助。截至1日，已籌集到約8萬5000美元。