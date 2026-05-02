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「百年一遇」超級聖嬰恐來襲 今夏「熱上加熱」

洛杉磯訊
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氣象部門預測，加州2026年將逐步進入新一輪的聖嬰天候，並可能在夏末至秋季發展為...
氣象部門預測，加州2026年將逐步進入新一輪的聖嬰天候，並可能在夏末至秋季發展為「強聖嬰」甚至「超級聖嬰」，高溫、乾旱與潛在災害風險上升。（記者楊青／攝影）

隨著太平洋海溫持續升高，氣象機構普遍預測，加州2026年將逐步進入新一輪的聖嬰現象（El Niño），甚至不排除升級為「百年一遇」的「超級聖嬰」（Super El Niño）。專家警告，此輪聖嬰將對加州乃至全美天氣帶來劇烈影響，建議南加居民提早因應高溫、乾旱與洪水等潛在災害風險。

根據AccuWeather最新預測，今夏全美整體天氣將呈現「升溫、強對流與區域型態轉變」三大特徵。其中，加州、俄勒岡州愛達荷州將成為高溫最顯著地區。聖嬰現象是由赤道太平洋海水異常變暖，進而改變大氣環流，影響氣溫與降雨分布。

加州今夏恐呈現「熱上加熱」趨勢。南加州和中加州月前已出現異常偏高氣溫，部分內陸地區氣溫較往年同期高華氏25至30度。氣象單位指出，夜間氣溫也異常偏暖，對民眾健康構成壓力。

除高溫外，乾旱問題也日益凸顯。預測顯示，加州北部及西北地區乾燥情況將持續，整體降雨偏少。這種「高溫＋乾燥」的組合，會推升野火風險。消防單位表示，儘管先前冬季降雨對乾旱略有緩解，但若夏季轉為乾熱，加上離岸風增強，仍可能迅速形成火災條件。

專家指出，若聖嬰在秋季持續增強，情勢將更為複雜。一方面，夏秋之際偏乾炎熱，但到冬季，強聖嬰往往會給加州帶來強烈風暴、豪雨甚至洪水。歷史經驗顯示，強聖嬰年常伴隨海岸侵蝕、山洪暴發及土石流等災害。

聖地牙哥加大氣象學教授謝尚平（Shang-Ping Xie）指出，目前多個氣候模型已快速轉向，顯示今年夏末形成中到強聖嬰的機率極高，部分模型甚至給出近六成機率出現強聖嬰。學界普遍共識是，氣候型態正在加速轉變，且影響將在夏季後段更加明顯。

從全美看，聖嬰也將重塑各地氣候格局。東北與中大西洋地區將偏暖並伴隨間歇性熱浪；南部與東南部降雨偏多、雷暴頻繁；中西部則可能出現高溫與強風暴交替的「不穩定夏季」。相較之下，美國西南部將持續乾熱，旱情與野火風險同步升高。

值得注意的是，聖嬰通常會抑制大西洋颶風生成，因此今年颶風季預計接近或略低於平均。但氣象專家提醒，即使總數較少，單一強烈風暴仍可能造成重大災害，不可掉以輕心。

面對即將到來的高溫與潛在野火季，消防單位建議民眾提早做好準備，包括清理住宅周圍100呎範圍內的枯枝落葉、保持屋頂與排水槽清潔、制定家庭撤離計畫，避免任何可能引發火源的行為。

愛達荷州 加州 俄勒岡州

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