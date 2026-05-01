10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度憂鬱住院

南加華人律師劉龍珠說，EB-5投資移民風險極高，許多華人最後都是「卡財兩失」。（示意圖取自Pexels網站）

EB-5投資移民潛藏風險。南加華人 張先生因所參與的EB-5投資移民項目最終未能獲批，身分問題長期懸而未決，在多重壓力下罹患重度憂鬱症，甚至一度生活失序、與外界隔絕。南加州華人律師指出，相關詐騙與失敗案例「數不勝數」，不少投資人最終面臨「卡財兩失」的困境。

張先生來自於北京的一個中產家庭，初中即赴加拿大 就讀，之後考入加州大學 系統名校，長年在北美生活，語言與文化早已融入當地社會。原本按照家人規畫，透過EB-5投資移民取得身分後，便可順利在美發展，卻因項目受阻，一切停滯。

身分未落地 壓垮防線

據了解，該家庭於2016年投入50萬美元參與一項位於夏威夷的高爾夫度假村區域中心項目，當時已有部分申請人I-526（申請人獲得兩年期「條件綠卡」的關鍵前提）獲批，使張家人深信項目前景穩定。然而此後項目遲遲未獲政府批准，中介公司最終失聯，直至2025年初才被告知申請未通過，前後近10年等待化為泡影。

長期身分不明，使張先生在求職與人生規畫上屢受限制，加上父親因簽證問題始終無法赴美，一家人長達10年未能團聚。熟悉的生活環境，卻無法真正「落地」，這種長期懸而未決的狀態，逐漸壓垮他的心理防線。

據張母回憶，兒子近年來話愈來愈少，作息顛倒，逐漸與外界疏離。直到去年10月，公寓管理方主動來信提醒其狀態異常，她才驚覺情況不對，隨即從中國趕來美國。抵達當晚，她推開房門，只見屋內堆滿雜物與垃圾，前後清出12袋之多，空氣沉悶混濁，家中飼養的狗也瘦得皮包骨，幾乎無精打采。眼前景象，讓她當場愣住。

在向當地心理健康機構求助後，張先生被送往醫院治療。醫生指出，他已長期未就醫、未服藥，確診為重度憂鬱症，需住院觀察與治療。

操作不透明 風險高

針對此類事件，南加州華人律師劉龍珠表示，EB-5區域中心投資項目存在大量風險與不透明操作，尤其針對海外投資人，「很多人並不了解美國本地情況，很容易被中介公司以各種話術誤導」。他指出，自己經手的案例中，多數華人投資者最終難以同時保住資金與移民身分，「能夠既拿回投資款又成功拿到綠卡的，只是少數幸運者」。

劉龍珠進一步分析，許多區域中心項目選址偏遠，經濟條件本身較弱，並非所謂「黃金地段」。他直言，「如果真的是優質投資機會，本地投資人早已搶先布局，不會輪到海外資金進場，」這類項目本身就存在先天性缺陷。

在投資架構上，EB-5區域中心多採有限合夥（limited partner）形式，投資人將資金交由項目方管理，收益分配也由對方掌控。然而現實情況是，大多數項目並不盈利，即使帳面上有收益，相關合約條款往往也未充分保障投資人權益，而不少投資者在投入資金前，並未仔細審閱法律文件。

他指出，部分項目甚至從一開始就是精心設計的騙局，分成比例「可能超過一半」。為增加可信度，主辦方常邀請所謂「高端人士」站台，甚至利用美國前政要出席活動營造權威背書，讓投資者誤以為項目具有政府支持。

追討款項 可求助律師

此外，市場上還存在違規承諾的情形，例如以建房項目吸引投資，聲稱五年後可獲得房產回報。劉龍珠強調，這類承諾本身已違反移民法，即便簽署合同，也難以受到法律保障。

不過，他也提醒，2022年修訂的相關法規為部分投資人提供轉機。若項目失敗並非投資者自身過錯，可在180天內重新遞交申請，甚至在尚未確定新項目的情況下延續綠卡申請流程。但具體操作複雜，建議及早諮詢專業移民律師。

劉龍珠表示，像張同學這類情況，EB-5投資者若發現項目出現問題，應及早尋求律師協助，並可透過法律途徑嘗試追回投資款項。