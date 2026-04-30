妻與洋男約會 華夫求復合不成 埋伏旅館停車場刺死

今年38歲的Kenny Shun Yu Wu，因兩項一級謀殺罪成立，被判終身監禁，不得保釋。（河濱縣警局）

妻子與其他男性交好，華裔 丈夫因愛生恨，苦求復合不成後，埋伏於兩人約會酒店，亂刀刺死妻子和情夫。華男吳順裕（Kenny Shun Yu Wu，音譯）被陪審團裁定，兩項一級謀殺罪成立。法官日前宣布刑期：終身監禁，不得保釋。

埋伏殺人使其刑期增加

2022年，吳順裕殺害妻子、31歲的吳雅瑩（Yaying Wu，音譯）及其情人、30歲的Jesus Sanchez，兩人分別為棕櫚沙漠（Palm Desert）及教堂市（Cathedral City）居民。

根據城市新聞網（CNS）及當地新聞網KESQ報導，吳順裕4月17日在南加州 Larson Justice Center聽取河濱縣高等法院法官James Hawkins對他無期徒刑的宣讀，而當天恰好是吳順裕38歲生日。今年1月，在南加州沙漠城印第奧（Indio）的法庭上，陪審團裁定吳順裕兩項一級謀殺罪成立，外加特別情況：「埋伏殺人（lying in wait）」、「殺害多條人命」，使其刑期增加。

案件發生於2022年7月15日，地點位於Palm Desert 111號公路旁SpringHill Suites的停車場。檢方指出，吳順裕追蹤妻子行蹤，得知她計畫與Sanchez在飯店碰面，因此提前埋伏等候。當兩人抵達後，吳順裕多次持刀刺向兩名受害者。吳雅瑩同樣遭殺害，但陪審團僅對Sanchez的部分認定「埋伏殺人」成立。

弄些傷口營造搏鬥假象

檢察官形容吳順裕是一名冷血且精心策畫的殺手，並指出監視影片顯示，他一路跟蹤受害者，在首次攻擊後仍站在兩人身旁觀察四周，接著再次施襲。檢方也表示，吳順裕在庭上作偽證，並試圖將責任歸咎受害者，同時指出吳雅瑩在襲擊過程中曾試圖保護Sanchez。

案發後，吳順裕還在身上弄些較淺傷口，企圖營造曾與他人搏鬥的假象，疑似嘗試以此脫罪，他最終在現場被逮捕。

吳順裕被陪審團認定有罪後，河濱縣地方檢察官辦公室發表聲明，「庭審中提出的證據顯示，吳順裕是在其妻子明確表示希望離婚後，才犯下這起殺人案。」聲明中指出，「檢方詳細提出多項證據，內容涉跟蹤、家庭暴力、不忠關係，以及在致命衝突發生前，持續存在的婚姻問題。」

吳順裕的辯護律師John Dolan則稱，他的當事人是被妻子的拒絕搞得精神極度勞累。在陪審員審判的結辯陳詞中，John Dolan說，「這起案件是關於Kenny的心理狀態，這是一個很糟糕、難看的情況。」

庭審中，John Dolan講述2022年，在吳順裕發現妻子出軌後，如何從傷心到精神崩潰的過程。吳順裕2022年初的發現妻子出軌，起初他選擇原諒，但精神上卻遭受打擊，需要專業人員幫助。

證詞顯示早就對妻施暴

吳順裕一直抱持妻子會放棄與Sanchez的關係、繼續留在他身邊的希望，但最終未能如願。他曾多次與親屬長談，試圖化解衝突。John Dolan表示，就連吳雅瑩的父親也曾試圖幫忙，透過電話與被告交談超過兩個小時，聽著他懇求妻子保持忠誠。

2022年10月初步聽證會中的證詞顯示，吳順裕曾不只一次對妻子施以肢體暴力，而原因與她和Sanchez的聯繫有關。

一名辦案警員作證指出，吳雅瑩的母親Xue Jia認為女兒處境危險，因為她曾聽到吳順裕表示想要「殺了他們」。

John Dolan曾請求法院扮演「第十三位陪審員」，將罪名改判為「自願性過失殺人」或「二級謀殺」，主張吳順裕長期遭受婚姻不忠而一時情緒失控，但法院駁回此動議。

法院並裁定吳順裕須支付3072.12美元賠償給Ana Maria Guerrero，用於Sanchez的安葬與遺體運送費用；另支付7310美元給加州受害者補償委員會（California Victim Compensation Board）作為喪葬費補償。至於吳雅瑩家屬的額外賠償金額，當天庭審中尚未確定。

吳順裕過去無重罪前科，辯方已表示將提出上訴。