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賣淫團夥、販賣人口 華婦1家3口被訴 後院挖出9萬元、大量避孕套

新墨西哥州訊
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鮑玉芳已被關押候審，被控18項重罪。（Bernalillo縣檢查官辦公室）
鮑玉芳已被關押候審，被控18項重罪。（Bernalillo縣檢查官辦公室）

當局在新墨西哥州阿布奎基市（Albuquerque）六家按摩院和幾棟住宅執行搜查令時，在一華女後院發現約9萬美元現金，還有1700個避孕套。這名女子近日被大陪審團起訴，目前已被拘留，她被控參與人口販賣、組織賣淫和敲詐勒索等罪名，此案涉多達20名受害者，大部分都是華人移民女子。

據ABC電視台所屬媒體KOAT報導，Bernalillo縣檢察官辦公室發布的新聞稿稱，大陪審團4月16日正式起訴三名涉案人員，分別是58歲的鮑玉芳（Yufang Bao，音譯），她被控為大型性交易團夥頭目；鮑玉芳的72歲丈夫John Tunney以及25歲兒子王冠祥（Guanxiang Wang，音譯）也被起訴。

此案調查源於2025年，新墨西哥州「有組織犯罪委員會」（New Mexico Organized Crime Commission）收到匿名舉報，稱當地按摩院存在異常。該機構在其他執法部門協助下展開全面調查，主要針對阿布奎基市的六家按摩院和幾棟住宅。調查過程中，一個以按摩院為掩護的地下性交易網絡逐漸浮出水面。檢方認為這是一個長期、有組織運作的犯罪團夥，其核心在於通過控制多名女性，從事「特殊服務」謀取利益。

調查人員發現這些按摩院的運營方式異常，包括營業時間不合常理，顧客幾乎全是男性。臥底行動中，執法人員還發現，女員工穿著性感內衣，並試圖對顧客進行「不恰當」觸摸。離開時，店員還遞上另一家按摩院的名片。隨後執行的搜查行動，查獲大量物證，包括避孕套、情趣內衣以及性玩具等。

警探稱，多名移民女性，其中大部分都是華裔，她們被以提供正式工作為誘餌，招聘到阿布奎基，隨後被迫長期居住在按摩院，並為男性提供性服務，否則將不會得到報酬。根據法庭文件，一名受害者指出，她被誘騙到阿布奎基，雇主最初承諾讓她做清潔工作，但後來發現，工作內容包括從事性交易。另一名被害女性表示，她被招聘為按摩師，如果拒絕為男性提供某些特殊服務，就會遭到「毆打、限制人身自由」。受害者還告訴警探，她們必須住在按摩院，鮑玉芳一家將這些女子的生活用品都放在店內。另有證詞顯示，在某處住宅中，曾有超過20名女性頻繁進出。

華女鮑玉芳（Yufang Bao，音譯）家中後院，被發現大量避孕套。（Berna...
華女鮑玉芳（Yufang Bao，音譯）家中後院，被發現大量避孕套。（Bernalillo縣檢查官辦公室）

華女鮑玉芳（Yufang Bao，音譯）家中後院，被發現9萬美元現金。（Bern...
華女鮑玉芳（Yufang Bao，音譯）家中後院，被發現9萬美元現金。（Bernalillo縣檢查官辦公室）

警探在洛雷萊巷（Lorelei Lane）9000號街區、嫌犯鮑玉芳的家中執行搜查令時，在後院的地下挖出約9萬美元現金，並在一個棚子發現1700個保險套。當局已將六家不同的妓院與鮑玉芳聯繫在一起，並認為她是整個犯罪團夥的核心。目前鮑玉芳已被關押候審，被控18項重罪。檢方稱，鮑玉芳的丈夫和兒子也面臨類似指控，但尚未被拘留。案件仍在進一步審理中，更多細節有待披露。

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