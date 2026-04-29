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槍手在洛杉磯華人聚落掃射 華男訪友路過遭槍殺

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
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洛杉磯華人聚居的鮑爾溫公園市，2025年5月31日曾發生慘烈槍案，導致華人喪命、...
洛杉磯華人聚居的鮑爾溫公園市，2025年5月31日曾發生慘烈槍案，導致華人喪命、警察殉職。當局日前公布執法影片，圖為受傷警察Anthony Pimentel倒地。（取自鮑爾溫公園市警局）

洛杉磯華人聚居的鮑爾溫公園市，曾發生慘烈槍案，導致無辜華人命喪槍口、警察殉職。當局日前公布執法影片，再現警察和槍手交火的全過程。兇手持步槍瘋狂掃射，槍聲接連不斷；鄰居四散奔逃，場面十分震撼。

（影片來源：鮑爾溫公園市警察局／記者邵敏後製）

這起槍案發生在2025年5月31日晚7時15分左右，地點位鮑爾溫公園市Filhurst Avenue 4200號街區附近。警局最新發布的影片顯示，案發第一時間，一女子驚恐報警，指出有人被槍擊後躺在家門前的人行道上，身穿黑色上衣、藍色牛仔褲。

據KTL5等多家媒體報導，最早到達現場的警員發現受害者躺在地上，失去意識。準備施救前，嫌犯用突擊步槍向警察開火，槍手後被確認為22歲的Eduardo Robert Medina-Berumen。隨後，嫌犯又向另一輛警車射擊，擊中警員Anthony Pimentel駕駛的汽車擋風玻璃，玻璃碎片飛濺到臉上。

嫌犯擊中警車擋風玻璃，碎片飛濺到警察臉上。（本報檔案照／記者邵敏攝影）
嫌犯擊中警車擋風玻璃，碎片飛濺到警察臉上。（本報檔案照／記者邵敏攝影）

監控畫面和目擊者拍攝的影片顯示，鄰居四散奔逃，尋找安全地方，他們中的許多人周末相聚參加家庭聚會。警方隨身記錄儀顯示，警匪雙方激烈交火，槍聲四起，警察告誡居民趕快躲進室內，確保安全。

洛杉磯華人聚居的鮑爾溫公園市，2025年5月31日曾發生慘烈槍案，導致華人喪命、...
洛杉磯華人聚居的鮑爾溫公園市，2025年5月31日曾發生慘烈槍案，導致華人喪命、警察殉職。當局日前公布執法影片，再現警察和槍手交火的全過程。（取自鮑爾溫公園市警局）

鮑爾溫公園市槍案導致華人命喪槍口、警察殉職。（本報檔案照／記者邵敏攝影）
鮑爾溫公園市槍案導致華人命喪槍口、警察殉職。（本報檔案照／記者邵敏攝影）

當時多名警察趕到案發現場，包括35歲的警官Samuel Riveros，他就在街對面，與槍手隔街相望，後不幸被子彈擊中。另一警員迅速將Riveros從槍林彈雨中拖出，Samuel Riveros被空運至南加大醫學中心，但因傷重不治身亡。受傷警官Pimentel情況穩定，治療後康復。

35歲的警官Samuel Riveros殉職。圖為悼念地。（本報檔案照／記者邵敏...
35歲的警官Samuel Riveros殉職。圖為悼念地。（本報檔案照／記者邵敏攝影）

警方駕駛裝甲車，在槍手Medina-Berumen藏身的院子前設伏，並在對方伸手拿步槍時將其擊中，後送往醫院治療。洛縣地方檢察官辦公室以兩項謀殺罪、一項謀殺未遂罪和一項非法持有攻擊性武器罪對Medina-Berumen提起訴訟，如果罪名成立，他將面臨死刑或終身監禁且不得假釋；截至目前，案件仍在審理中。

案發時，華人Darius Wong正走在人行道上，他背部中彈，被緊急送往醫院搶救，之後傷重死亡。43歲的Darius Wong是兩個女兒的父親。報導指出，他是一名路人，無辜遭到槍殺，當局並未公布槍案動機。本報此前現場採訪得知，槍案最初疑由一起停車糾紛引起，Darius當時參加家庭喬遷派對，他先把妻兒送到聚會現場，然後停車在幾個街區之外，當他走在人行道上時被槍手擊中，現場地面血跡斑斑，怵目驚心。

現場地面上血跡斑斑，怵目驚心。（本報檔案照／記者邵敏攝影）
現場地面上血跡斑斑，怵目驚心。（本報檔案照／記者邵敏攝影）

目睹槍擊事件的鄰居告訴本報記者，槍手Medina-Berumen就住在案發現場附近，與祖母共同居住。案發時祖母待在家中，Medina-Berumen在外向警察開槍。另有鄰居透過窗戶看到槍手瘋狂射擊，「我看到他不斷開槍，不停裝子彈。」

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