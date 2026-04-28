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租金收現逃稅？房東遭勒索7萬 律師建議報案 房客被捕

記者邵敏／洛杉磯報導
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房客以舉報華人房東「收現金逃稅」為由，勒索7萬。（示意圖，取自Pexels）
房客以舉報華人房東「收現金逃稅」為由，勒索7萬。（示意圖，取自Pexels）

據律師提供的案例，南加發生一起租屋糾紛案件，一名印度裔房客以向國稅局舉報房東「收現金逃稅」為由，向華人房東勒索7萬美元。在律師建議下，房東收集證據後報警，警方最終以涉嫌勒索立案調查，並將房客逮捕。

劉龍珠律師指出，該案發生在洛杉磯地區，一名來自台灣的華人房東將房屋出租給一名印度裔男子。起初雙方關係尚可，房客也一直按時支付房租，但隨著時間推移，矛盾逐漸升級，最終演變為一場勒索糾紛。

據指出，這名房客學歷較高，租住期間，房東曾要求以現金方式支付房租，房客也沒有反對意見。住了一段時間後，房客突然改變態度，開始以此事威脅房東。「他對房東說，你讓我用現金付房租，是因為你要逃稅。如果我向國稅局舉報，你就要因此坐牢。」劉龍珠轉述當時情況，房客甚至向房東開出條件，「如果你不想我去舉報，就給我7萬美元。今天下午3時前要把錢給我，不然我馬上去舉報，你就完了。」

突如其來的威脅讓華人房東非常害怕，他稱對方語氣強硬，態度凶狠，讓他不知如何應對，房東一度嚇得不敢繼續住在自己的房子裡，暫時搬到外面居住，這名房客之後「反客為主」，不但繼續居住，還把房間分租給另一名租客，並收取租金，房東無奈之下求助律師。

「這根本就是勒索，」劉龍珠表示，一些不法分子往往抓住華人房東不熟悉法律或怕麻煩的心理，以各種理由進行敲詐。在律師建議下，房東決定不再私下與房客協商，而是收集相關證據，包括對話紀錄，隨後向警方報案。警方掌握相關證據後，正式以涉嫌勒索立案調查，並逮捕這名房客。

劉龍珠指出，此案最重要的法律問題，不在於華人房東是否真的存在逃稅行為，而是房客利用「可能存在的問題」作為要挾，向對方索取錢財。「即使房東有稅務問題，房客也不能以此威脅要錢，否則就會構成勒索。」他表示，在美國法律中，透過威脅揭發他人的違法行為換取金錢或利益，同樣屬於刑事犯罪。

類似案件並不少見，律師表示，很多房東、房客最初相處融洽，一起吃飯、喝酒聊天，期間透露不少個人情況，但日後因租金調整或其他問題產生矛盾，這些信息就被對方拿來當作威脅的籌碼。不法房客甚至利用法律、稅務、移民等問題作為威脅手段，包括聲稱向國稅局舉報逃稅、向移民局舉報移民身分等，以此逼迫房東讓步或支付巨額金錢。

劉龍珠提醒，租屋過程中，房東與房客應保持正式的契約關係。房東收取房租，最好透過支票、轉帳或其他可記錄的方式進行，避免日後產生糾紛。同時，房東在面對威脅或勒索時，切勿私下支付金錢「息事寧人」，應及時蒐集證據並報警處理。律師也強調，勒索在加州屬於嚴重刑事罪行，一旦罪名成立，涉案者恐面臨刑事起訴甚至牢獄之災。因此，無論房東或房客都應依法行事，避免一時貪念或衝動而觸犯法律。

華人 南加 租客

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