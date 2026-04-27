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種樹學問大 華人雇專家移除花費數千美元

記者楊青／洛杉磯報導
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春季是南加州砍樹高峰期，工人們幾乎每天排期滿滿。（記者楊青／攝影）
春季是南加州砍樹高峰期，工人們幾乎每天排期滿滿。（記者楊青／攝影）

春暖花開，正是南加種樹好季節，不過卻有華人為花大錢砍樹，大傷腦筋。

「砍一棵樹，花了2400美元」，格蘭杜拉居民林先生家最近砍掉側院一棵體型巨大的老松樹，該樹已開始將側院圍牆頂裂變形，林先生和家人擔心如果大樹繼續生長，強壯根系和粗壯樹幹終將嚴重破壞院牆，「如果要重新修理院牆，花費更高」。林先生說，這棵老松至少已有數十年甚至上百年歷史，砍掉非常不捨；但再三權衡，沒有其他辦法。

棕櫚樹 不能回收只能當垃圾

無獨有偶，林先生的鄰居吳女士家，最近也花數千美元移除後院好幾棵高大的棕櫚樹。「家中為孩子們加建游泳池，不得不砍掉這些樹木。」吳女士說，這次砍樹她才知道，棕櫚樹的砍樹費，比其他很多樹種更高。棕櫚樹砍下後不能回收作為燃料木材和花園覆蓋物（Mulch），全部都是垃圾，砍樹工人須代為丟棄處理，因此收費更高。砍4棵樹，花費2200美元。

砍樹工人介紹，棕櫚樹因其特殊的植物結構，既不能當燃料木材，也不能作花園覆蓋物，只...
砍樹工人介紹，棕櫚樹因其特殊的植物結構，既不能當燃料木材，也不能作花園覆蓋物，只能當垃圾丟棄，處理成本更高。（記者楊青／攝影）

聖蓋博谷砍樹工人岡薩雷斯表示，春季和夏季是他們最忙的季節，幾乎每天都要出工，有時一天兩、三戶人家的樹要砍或修。他表示，最讓他難以理解的是，不少人家其實很喜歡樹木，只是當初選錯樹種，或者樹木長得太大不得不處理，挺可惜的。

在南加州經營樹木修剪與移除業務超過20年的業者Eve Reyes表示，砍樹費用差異極大，取決於樹種、樹齡、高度及所在位置等，比如山坡或狹窄空間的樹木，由於施工難度增加，人力與時間成本較高，收費自然上升。 「每一棵樹都必須現場評估」，他說，目前多數業者提供免費估價，方便民眾比較選擇。

移20年以上老樹 須雇專家

他舉例，一般砍樹費用從數十元到上千元不等，曾有屋主為移除一棵數百年老樹，支付近3000美元。隨著樹齡增長，處理難度和風險也隨之增加。通常20年以下的樹木尚可由園丁修剪，但超過20年的大樹，多需專業團隊操作。

Reyes表示，許多砍樹需求，源於種樹位置不當。例如樹木距離房屋過近，隨著樹根擴展，可能侵入地基，影響房屋結構，甚至導致地板變形、管道破裂等，最終不得不高價移除。

南加州強風頻繁 安全隱憂

近年來南加州氣候暖化、夏季延長，不少家庭重新興建後院游泳池，也帶動樹木移除需求。他解釋，泳池下方與周邊布滿管道與設備，若樹根生長侵入，可能造成管線變形或損壞，後續維修成本可觀，因此不建議在泳池附近種植大型樹木。

大樹雖能遮蔭、美化環境，甚至提升房產價值；但在強風頻繁的南加州，也存在安全隱患。每年秋季焚風來襲，若樹木結構不穩或修剪不當，可能倒塌損壞房屋。

種樹預留根系空間 免後患

Reyes強調，修剪樹木「看似簡單，其實很專業」。若民眾自行修剪不當，可能破壞樹木平衡，甚至導致樹木死亡或在風雨中傾倒。

春季是南加州種樹與庭院綠化的旺季，不少華人家庭趁氣溫回暖，為自家院落增添綠意。不過Reyes提醒，在種植前應了解樹木成年後的高度與根系範圍，預留足夠空間，避免僅以幼苗尺寸判斷距離。南加州陽光充足，只要水源適宜，多數樹種生長迅速，十多年就可能從小樹長成大樹。

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