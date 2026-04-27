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怕被審查 綠卡放棄入籍者漸增

洛杉磯訊
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越來越多的綠卡持有者正在放棄入籍，害怕被審查以往移民史。（美聯社）
越來越多的綠卡持有者正在放棄入籍，害怕被審查以往移民史。（美聯社）

數據顯示，越來越多的綠卡持有者，正在放棄成為美國公民。去年10月入籍申請者高達16萬多，但一個月後出現大反轉，申請人數降至4萬，此後至今申請人數仍然很低。業內人士坦言，「不是不想入籍，而是不敢。」

據全國公共電台（NPR）等媒體綜合報導，去年年初，入籍申請數量和審批結果都很高，但到年底，申請入籍的移民人數迅速減少，最終獲得公民身分的相比以往更少。負責處理入籍申請的移民局（USCIS）最新公布的數據顯示，2025年初，入籍申請一度迎來高峰，單月批准數量高達8萬8488人，創下近年來新高；但到了2026年1月，數字驟降至3萬2862人，成為自2022年按月統計以來的最低點。

更劇烈的波動出現在公民申請數量，2025年10月入籍申請數量達到峰值，曾衝至16萬9159人的高位，緊接著一個月，申請人數僅4萬1478人，創下全年新低。短短幾周內，人們從「搶著申請」到「集體觀望」，轉變之快令人震驚。12月，申請人數為4萬2569人；今年1月，申請人數略有回升至4萬6385人，但仍比去年同期下降近50%。

公民申請數量大幅下降的原因之一，可能與政府去年10月推出修訂後的公民考試有關，該考試面向申請入籍的綠卡持有者。考試題目數量更多，檢視申請人對美國歷史、政府和政治的深入了解，此前提交入籍的申請人可使用2008年版考試。

報導指出，綠卡持有者不願入籍的另一個關鍵原因，是想選擇保持低調。一些移民機構現在建議客戶續簽綠卡，而不是申請入籍，以避免引起審查。當局宣布對已獲批准的綠卡身分重新審查，加劇人們的擔憂，很多人擔心現在申請入籍，可能會引起移民局的關注。

律師Navneet S. Chugh指出，入籍流程變得更加嚴格，移民官員仔細審查申請，包括過往的移民記錄、旅行經歷和其他細節，即使是小問題也可能導致流程延誤、甚至被拒，這讓很多人都在猶豫是否申請入籍。

律師表示，入籍費用也是其中一個因素，申請入籍等相關費用上漲，也讓一些申請人望而卻步，「如果沒有迫切需求，很多人會選擇先等等看。」與此同時，為了促使一些人放棄公民身分，國務院將放棄公民身分的費用，從2350美元降至450美元，降幅約80%。

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