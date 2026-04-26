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亞太裔傳統月來了 系列節目登場 精彩活動一次看

記者劉子為╱綜合報導
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5月是亞太裔傳統月，從影展開場、社區健康活動，到街頭市集與音樂演出，一系列主題活...
5月是亞太裔傳統月，從影展開場、社區健康活動，到街頭市集與音樂演出，一系列主題活動將在南加登場。（示意圖，由ChatGPT生成）

每年5月，亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）在南加州升溫。從影展開場、社區健康活動，到街頭市集與音樂演出，一系列主題活動接連登場，不只是節慶，更像是一場關於文化、身分與現實處境的集體呈現。

以下為南加地區的部分活動盤點，依時間順序排列。

1. 洛杉磯亞太影展（4月29日－5月3日）

第42屆洛杉磯亞太影展（Los Angeles Asian Pacific Film Festival）將以實體與線上形式同步舉行。影展自1983年創立以來，已展映超過6000部來自全球亞太裔創作者的作品，並設有論壇、講座及導演交流活動，是美國歷史最悠久的亞太裔影像文化平台之一。

2. 感官療癒：身心健康體驗日（5月2日）

華埠服務中心（CSC）與UCLA Center for East-West Medicine將於阿罕布拉市（726 E Main St, Alhambra）舉辦免費活動，透過視覺、聽覺、味覺、觸覺、嗅覺及心靈等六感設計互動體驗，包括藝術創作、芳香療法、園藝與心理諮詢攤位，並安排藝術治療、氣功冥想、穴位指壓與書法等工作坊，推廣中西醫整合的身心療癒概念。

3. AJSOCAL社區服務與移民講座（5月全月）

南加亞美公義促進中心（AJSOCAL）於整個5月期間推出多項社區服務，包括在洛杉磯縣、橙縣及聖蓋博谷地區提供免費醫療與法律諮詢，協助民眾進行健保登記與法律服務。此外，5月4日至8日將舉辦線上「AAPI移民正義系列講座」，邀請專家解析亞太裔移民面臨的挑戰與現況。

4. 擁抱情緒節（Honor Your Feelings Fest）（5月10日）

由Asian Mental Health Project與Take Action LA主辦，將於洛杉磯小東京Isamu Noguchi Plaza舉行。活動免費但需報名，設有心理健康講座、藝術與肢體工作坊、現場音樂及社區資源攤位，透過對話與創作，鼓勵亞太裔社群正視情緒與心理健康議題。

5. AAPI Joy 文化節（5月16日）

洛杉磯中央圖書館（Los Angeles Central Library）將舉辦「AAPI Joy」主題免費活動，透過表演與互動體驗，呈現亞裔、美洲原住民及太平洋島民社群的歷史與文化，並促進不同族群間的交流與理解。

6. AAPI LA市集（5月17日）

年度大型活動「AAPI LA Market」將於洛杉磯市中心ROW DTLA舉行，現場將集結亞裔廚師、品牌與創作者，提供烘焙點心、鹹食、包裝食品與文創商品，並搭配現場音樂與社區活動，成為融合美食與文化的年度盛會。

7. Voices of Asia 音樂會（5月31日）

聲樂團體Vibra Voce將於Wilshire Ebell Theatre帶來免費音樂會，融合中國、印度、日本、韓國及菲律賓等地的傳統旋律與當代創作，以聲樂與器樂呈現亞洲文化的多元樣貌。

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