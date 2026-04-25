Bed Bath & Beyond重返加州 紐森歡迎

Bed Bath & Beyond破產關店後重返南加州，攜手The Container Store以店中店模式啟動轉型布局。圖為此前其門市貼出關店。（記者子為／攝影）

在2023年聲請破產保護並全面關閉實體門市後，居家用品商Bed Bath & Beyond宣布重返南加州 實體市場，將攜手The Container Store於洛杉磯 縣與橙縣 推出店中店新型態門市，象徵品牌營運模式調整後的正式回歸。其打算以此模式，在全美開設98家店中店。

據ABC 7電視台報導，該公司運行主席雷蒙尼斯（Marcus Lemonis）數月前曾表示，因加州商業環境風險較高，不考慮在當地開設新店；但最新宣布的合作，顯示公司政策出現大轉彎。業者改採與既有零售通路整合的策略，降低營運成本與風險，加速重返市場布局。

根據規畫，南加州共有四處門市納入首波新形態開店計畫，其中洛杉磯縣三處，分別位世紀城（Century City）、艾爾塞岡度市（El Segundo），以及伍蘭岡(Woodland Hills)；橙縣則於柯斯塔梅莎（Costa Mesa）設置一處據點。

為配合門市調整，The Container Store自24日起於全美啟動促銷活動，部分商品折扣約三成，以騰出空間引進新商品。該公司門市資深副總裁Jen Pape指出，此舉為「有目標的重設」，透過精簡部分商品類別，為導入Bed Bath & Beyond產品及提升整體居家購物體驗預作準備。

業者表示，改裝後門市將結合Bed Bath & Beyond擴充後的居家商品線，打造更完整的一站式家居零售模式，作為未來主要營運方向。加州州長紐森24日發聲明，加州市場具備高度獲利潛力，對企業持續投資與拓展感到樂觀，並歡迎Bed Bath & Beyond重返市場。

整體轉型預計自5月起分階段展開，未來數月陸續完成。Bed Bath & Beyond創立於1971年，曾在全美設有數百家門市，2023年聲請破產保護並全面關閉實體據點，影響數以千計員工。