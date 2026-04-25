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綠手指好神 抓地鼠成功率近8成

記者楊青╱洛杉磯報導
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邱啓宜最近研究出一種捕捉地鼠的好方法，實戰成功率將近80%。圖為邱啓宜設置的陷阱...
邱啓宜最近研究出一種捕捉地鼠的好方法，實戰成功率將近80%。圖為邱啓宜設置的陷阱奏效。（邱啓宜提供）

加州每年4月至5月進入地鼠（gopher）繁殖高峰期，幾個星期一大窩的繁殖速度和遍地搶食的生存特性，讓園藝綠手指們深惡痛絕。華裔園藝達人最近實戰總結一套治鼠方法：半小時左右上鉤，成功率近八成。

園藝達人邱啓宜表示，他在南加州玩了幾十年園藝，從來沒有停止過和地鼠「鬥智鬥勇」，嘗試過灌水、烟熏、種草、籠抓、太陽能聲波驅趕、鞭炮驚嚇等，花了不少錢，但幾乎不管用。這種以四通八達的洞穴系統為生存環境的小動物，成為許多園藝愛好者最頭痛的「地下破壞者」，不僅啃食果樹根部，還常在短時間內毀掉整片作物，非常讓人頭疼。

不過邱啓宜最近研究出一種捕捉地鼠的好方法，實戰成功率將近80%。「我使用的是從家得寶（Home depot）或網上購買的鐵夾子」，他表示，工作雖然是最傳統的，但放置的方法不一樣。首先觀察地面隆起的新鮮土堆，順著鬆土往下挖約五至八公分，通常可找到地鼠出沒的洞口。將洞口小心打開後，把捕鼠夾放入洞内，並在鼠夾另一端綁上細繩，避免地鼠被夾後拖走。接著在洞口附近放置新鮮菜葉或果樹葉，利用氣流將氣味帶入洞內吸引地鼠，同時洞口透光也會刺激地鼠出來「修補」，往往在30分鐘內就會觸發機關。

「只要放置穩定，成功率可達七、八成」，不過他強調，防治地鼠關鍵在「密集行動」，連續作戰。因為一個區域通常集中相當多的地鼠，尤其是每年4到5月的繁殖峰期，捕捉速度必須高於其繁殖速度，才有機會整窩清除，真正抑制鼠害。

除了捕捉法，不少南加華人園藝愛好者也分享其他經驗。有些人在種植時於土中鋪設金屬網（gopher wire），防止地鼠接近根部，不過工程較大。也有民眾將自家的貓狗用做生態防治。家住格蘭杜拉的李先生表示，他的方法簡單粗暴，用BB槍防治地鼠，「感官上不人道，但非常有效」。

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