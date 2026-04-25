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華人園藝達人種出家鄉水果 南加掀風潮

記者楊青╱洛杉磯報導
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邱啓宜種植的釋迦果（中）比小木瓜（左）還大。（邱啓宜提供）
邱啓宜種植的釋迦果（中）比小木瓜（左）還大。（邱啓宜提供）

加州氣候溫暖，吸引不少華人將家鄉水果「搬進」自家庭院。安大略園藝達人邱啓宜近年專攻亞洲熱帶和亞熱帶果樹，不僅成果豐碩，更種出體型驚人的釋迦與成串如鞭炮般的楊桃，令不少同好嘖嘖稱奇。

「今年的釋迦幾乎比小木瓜還大」，大到連園藝朋友都嚇一跳，邱啓宜笑說，其實他專研釋迦種植也只有短短的三、兩年，成果來自品種、氣候與土壤的配合。他特別強調，AI真的幫了不少忙，是種植和園藝的好幫手。

從台灣移民來美幾十年的邱啓宜，「家鄉水果」情懷一直沒有斷過。邱啓宜分享，他也是從「邊做邊學」開始，早年依賴朋友交流與經驗分享，如今則結合網路與AI工具，從氣候判讀、品種選擇到施肥與修剪建議，都能快速獲得系統化資訊。「以前要問人、查書，現在AI可以幫忙整理重點，少走很多彎路」。

邱啓宜和家人在安大略的院子占地數英畝，近年種植了荔枝、蓮霧、釋迦、龍眼、楊桃等多樣亞洲果樹和各種各樣的亞洲蔬菜和花卉，其中荔枝就有桂味、香水等多個品種；釋迦也有鳳梨和大目等不同口味。他表示，南加州雖然常年陽光普照，但不同地區的小氣候差異大，例如橙縣和鑽石吧後山地區受海岸地勢影響，較涼爽濕潤，而內陸地區和聖費南多谷則早晚溫差大、偏乾燥。他居住的安大略地區夏熱冬涼、土質偏砂，特別適合種植釋迦、龍眼等作物。

他強調，種植成功的關鍵在於「因地制宜」，包括後院大小、地形與土質，甚至是否方便灌溉都要考量。由於他經常外出旅行，一次離家十多天，因此特別選擇耐旱性較高的果樹，逐步減少蔬菜種植比例。

自家種植果樹不用農藥，因此對甜度高的水果的蟲害治理相當挑戰。邱啓宜表示，甜度高的果樹更容易吸引螞蟻與紅蜘蛛，因此要鬆土和日常觀察防治。

此外，像釋迦和百香果等果樹，人工授粉和剪枝都是提升果實品質的關鍵。他說，他會在果樹開花期的傍晚以毛筆收集花粉，並在隔天清晨之前完成授粉，提高結果率。修剪也是一大學問。非落葉果樹的果實，大多長在「二年枝」的枝條上，而落葉果樹的果實，則通常長在當年新發枝條上；按照規律大膽修建，更易豐收碩果。

邱啓宜種植的釋迦樹碩果纍纍。（邱啓宜提供）
邱啓宜種植的釋迦樹碩果纍纍。（邱啓宜提供）

邱家後院的楊桃像鞭炮一樣挂滿枝頭。（邱啓宜提供）
邱家後院的楊桃像鞭炮一樣挂滿枝頭。（邱啓宜提供）

邱啓宜種出的鳳梨釋迦果實多，產量大。（邱啓宜提供）
邱啓宜種出的鳳梨釋迦果實多，產量大。（邱啓宜提供）

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