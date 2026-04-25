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鯊魚出沒 漢庭頓灘碼頭關閉1天

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漢庭頓灘碼頭附近24日驚傳大型鯊魚出沒，附近海域關閉24小時，正在當地舉行的國際...
漢庭頓灘碼頭附近24日驚傳大型鯊魚出沒，附近海域關閉24小時，正在當地舉行的國際衝浪賽事也被迫暫停。（記者楊青╱攝影）

南加橙縣著名的漢庭頓灘碼頭（Huntington Beach Pier）附近，24日驚傳大型鯊魚出沒。當局表示，一條長約10英尺、具攻擊性的鯊魚在碼頭附近海域被發現，基於安全考量，立即關閉周邊海域24小時，正在舉行的國際衝浪賽事也被迫叫停。

KTLA電視台報導，據橙縣救生員與活動主辦單位表示，這條鯊魚體型龐大，行為被描述為「具有攻擊性」，在碼頭附近游動，引發高度警戒。事發後，相關單位迅速清空海域，封閉範圍從Beach大道延伸至17街，並向南北各延伸約一英里，禁止民眾下水活動，預計至少持續至25日下午4時30分。

受事件影響，原本正在當地舉行的Vans Jack's Surfboards Pro 2026也被迫暫停至少24小時。主辦單位World Surf League透過社群媒體表示，選手與工作人員的安全是首要考量，賽事將待水域安全確認後再恢復。

據了解，鯊魚出現在比賽區域內，觸發世界衝浪聯盟與當地政府既有的安全規範，即只要出現大型且疑似具攻擊性鯊魚，就必須強制關閉海域24小時。主辦方目前計畫，若情況恢復正常，賽事最快可望在26日上午恢復。

儘管官方發布禁令，電視台的直升機畫面顯示，仍有零星衝浪者出現在事發海域，救生員則持續巡邏並勸離民眾，以防發生意外。

Vans Jack's Surfboards Pro 2026本周稍早開幕，吸引來自全球的衝浪好手參與和觀摩，是南加州年度重要體育活動之一。雖然水域暫時關閉，主辦單位表示，岸上相關活動仍持續進行。

事實上，近期周邊海域已多次傳出鯊魚現身。上月在新港灘（Newport Beach）曾有一條約八英尺的大白鯊繞行衝浪者，引發驚險場面；本月稍早，赫摩沙灘碼頭（Hermosa Beach Pier）附近也發生幼年大白鯊被魚鉤纏住後緊急救援事件。

海岸安全部門指出，南加州海域近年成為幼年大白鯊的棲息與覓食區，沿岸近年鯊魚目擊事件有增加趨勢，尤其春夏之際，幼年大白鯊較常出現在近岸覓食。

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