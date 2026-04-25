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躍演劇團巡迴南加校園 談「勸世三姊妹」轉譯

洛杉磯訊
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「勸世三姊妹」在台灣掀起音樂劇熱潮。（躍演劇團提供）
「勸世三姊妹」在台灣掀起音樂劇熱潮。（躍演劇團提供）

在中華民國文化部支持下，駐洛杉磯台灣書院攜手南加州多所大學，舉辦台灣藝文團隊校園巡迴講座，最終場邀請台灣音樂劇「勸世三姊妹」製作團隊躍演劇團，於4月29日至5月1日前往聖塔芭芭拉加大（UC Santa Barbara）、聖地牙哥加大（UC San Diego）及爾灣加大（UC Irvine）交流，探討劇作英語轉譯與製作模式，為台灣文化內容進軍北美商演市場鋪路。

躍演劇團由曾慧誠團長領軍，前往南加多所大學做主題演講。（躍演劇團提供）
躍演劇團由曾慧誠團長領軍，前往南加多所大學做主題演講。（躍演劇團提供）

本次講座以「台灣牽亡文化與西方音樂劇敘事的當代轉譯」為主題，由躍演劇團團長侯淙仁、藝術總監曾慧誠、製作人林易衡及演員張擎佳共同主講，分享「勸世三姊妹」如何透過西方音樂劇敘事手法，重新詮釋台灣傳統「牽亡」文化。團隊指出，創作過程從角色與情感關係出發，挖掘儀式與故事之間共通的人性核心，使傳統元素轉化為具現代感的戲劇語言，透過音樂與表演，引領觀眾思索記憶、失落與情感連結。

「勸世三姊妹」2025年初赴紐約進行試演。（躍演劇團提供）
「勸世三姊妹」2025年初赴紐約進行試演。（躍演劇團提供）

躍演劇團成立於2007年，致力華文音樂劇創作與演出，融合紐約音樂劇製作概念與在地文化經驗，結合音樂、舞蹈、戲劇等跨域創作能量，逐步建立台灣音樂劇品牌。2023年，「勸世三姊妹」在台演出反應熱烈；2025年赴紐約進行試演工作坊，測試北美市場接受度，未來將持續推動英語版本開發，目標打造首部在北美正式商演的台灣音樂劇。

駐洛杉磯台灣書院表示，戲劇為文化跨域整合的重要形式，作品若欲進行跨國製作，須在文本、肢體、音樂及舞台設計等面向進行精準轉譯，方能貼近當地觀眾。躍演劇團近年積極投入英語版製作，期盼透過此次巡迴講座，深化與南加州學界交流，建立長期合作基礎，推動台灣音樂劇在北美市場發展。

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