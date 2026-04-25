爾灣陳式太極拳研究院 新晉3傳人

爾灣陳式太極拳研究院舉行傳人典禮。左起：牛德浩，David Heistand， 費榆、朱光昊，張砷，雷倩美。中為沈劍璋。（主辦方提供）

爾灣 陳式太極拳研究院於4月11日舉行傳人典禮。在多位武術界資深前輩的共同見證下，師傅沈劍璋（Master Edward Shen）正式接納三位入門弟子：費榆、朱光昊及David Heistand為陳式太極拳第13代傳人。這不僅是沈劍璋20多年在加州 爾灣市耕耘教學的碩果，更象徵中華傳統武術在南加州社區的薪火相傳。

本次典禮特別邀請到多位業內嘉賓蒞臨見證，包括牛武術功夫學院創始人牛德浩，以及陳氏太極拳第12代傳人張砷。還有May's Tai-Chi主席雷倩美。現場儀式簡樸而隆重，共同見證三位弟子正式晉升為傳承人的重要時刻。

沈劍璋在典禮上表示，費榆、朱光昊與David Heistand三位弟子，均跟隨他勤學苦練18年左右。經過長期嚴格的考核，三位弟子不論是在太極武藝的造詣，還是「武德」的修養上，均已達到傳人的標準，也多次參與美國大型太極拳比賽並奪得金、銀及銅牌。針對他們的三大考核：人品，著作及全國比賽均圓滿完成。沈劍璋提到，能收下這幾位優秀傳人令他備感欣慰，這不僅是對他個人教學方式的肯定，更能以此告慰已故恩師程進才所囑，「傳承拳藝，發楊光大。師者傳道，授業解惑也。」

期許新晉傳人，沈劍璋贈予箴言：「格物致知，厚德載物；天道酬勤，莫忘初衷；授拳德為重，莫負有心人。」