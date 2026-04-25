我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／阿爾卡拉斯宣布退出法網 手腕傷勢復原不如預期

才說加州不好 Bed Bath & Beyond又回來開店了

爾灣陳式太極拳研究院 新晉3傳人

爾灣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
爾灣陳式太極拳研究院舉行傳人典禮。左起：牛德浩，David Heistand， ...
爾灣陳式太極拳研究院舉行傳人典禮。左起：牛德浩，David Heistand， 費榆、朱光昊，張砷，雷倩美。中為沈劍璋。（主辦方提供）

爾灣陳式太極拳研究院於4月11日舉行傳人典禮。在多位武術界資深前輩的共同見證下，師傅沈劍璋（Master Edward Shen）正式接納三位入門弟子：費榆、朱光昊及David Heistand為陳式太極拳第13代傳人。這不僅是沈劍璋20多年在加州爾灣市耕耘教學的碩果，更象徵中華傳統武術在南加州社區的薪火相傳。

本次典禮特別邀請到多位業內嘉賓蒞臨見證，包括牛武術功夫學院創始人牛德浩，以及陳氏太極拳第12代傳人張砷。還有May's Tai-Chi主席雷倩美。現場儀式簡樸而隆重，共同見證三位弟子正式晉升為傳承人的重要時刻。

沈劍璋在典禮上表示，費榆、朱光昊與David Heistand三位弟子，均跟隨他勤學苦練18年左右。經過長期嚴格的考核，三位弟子不論是在太極武藝的造詣，還是「武德」的修養上，均已達到傳人的標準，也多次參與美國大型太極拳比賽並奪得金、銀及銅牌。針對他們的三大考核：人品，著作及全國比賽均圓滿完成。沈劍璋提到，能收下這幾位優秀傳人令他備感欣慰，這不僅是對他個人教學方式的肯定，更能以此告慰已故恩師程進才所囑，「傳承拳藝，發楊光大。師者傳道，授業解惑也。」

期許新晉傳人，沈劍璋贈予箴言：「格物致知，厚德載物；天道酬勤，莫忘初衷；授拳德為重，莫負有心人。」

世報陪您半世紀

爾灣 加州

上一則

好市多 VS 山姆 誰的油更便宜？油品有差嗎？

下一則

師大校友會 5/2邀曹若梅談「朕的愛恨情仇」

延伸閱讀

柬埔寨華裔會館換屆 張鍵偉就任會長

柬埔寨華裔會館換屆 張鍵偉就任會長
飛狐體育主辦「方太杯」匹克球大賽

飛狐體育主辦「方太杯」匹克球大賽
紐約和長島高中游泳錦標賽中 海豚學員成績優異 名列前茅

紐約和長島高中游泳錦標賽中 海豚學員成績優異 名列前茅
南加中國大專校友會 匹克球賽、雙親節與安全講座接力登場

南加中國大專校友會 匹克球賽、雙親節與安全講座接力登場
新澤西教育協會傑出女性 張世紅獲殊榮

新澤西教育協會傑出女性 張世紅獲殊榮
洛加大榮休教授協會手工藝展 何張翠姝書法成亮點

洛加大榮休教授協會手工藝展 何張翠姝書法成亮點

熱門新聞

專家警告，無證移民多年來對加州與聯邦財政貢獻可觀，此趨勢恐導致加州至少流失85億美元稅收且衝擊經濟。（美聯社）

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

2026-04-20 16:24
在加州主要城市，租房普遍比買房便宜，每月成本差距從1000美元到超過2400美元不等。(路透)

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

2026-04-20 14:11
理財專家表示，只要調整購物方式與生活習慣，退休族能在日常採買中省下一筆可觀費用。（記者劉子為/攝影）

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

2026-04-18 19:33
台灣品牌餅乾進駐好市多，受華人熱捧。（記者王若然／攝影）

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

2026-04-20 22:04
隨著科技導入酒店管理系統，部分中高端酒店在客房迷你吧中安裝智慧感應付費設備。這項原本標榜便利與效率的服務，卻在實際使用中引發不少旅客困惑與爭議。（受訪者提供）

中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜

2026-04-19 22:05
傑克從小在中國農村長大，美國對他是遙不可及的夢。(示意圖取自Pexels.com)

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

2026-04-23 15:05

超人氣

更多 >
補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍

補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍
4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康
拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」

拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」
陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目

陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目
「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發

「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發