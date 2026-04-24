未成年兒騎電摩托撞老兵 檢重罪起訴母

橙縣一母親涉嫌縱容未成年兒子違規騎乘電動摩托車，導致一名越戰退伍老兵遭撞重傷。圖為電動摩托車事故示意圖，非案發車輛。（取自Pexels）

橙縣 一母親涉嫌縱容未成年兒子違規騎乘電動摩托車，導致一名越戰退伍老兵遭撞重傷。橙縣檢察官辦公室日前宣布，已依重罪將該婦女逮捕並起訴。

據ABC 7電視台報導，檢方表示，居住於亞里索維耶荷市（Aliso Viejo）的50歲女子梅耶（Tommi Jo Mejer），涉上月在森林湖市（Lake Forest）的一起事故，21日遭橙縣警局拘捕。調查指出，梅耶14歲兒子日前騎乘電動摩托車進行「翹前輪」等危險動作，不慎撞上81歲老翁。受害者為代課教師，亦為越戰退役軍人，目前仍在醫院搶救，傷勢危急。

橙縣檢察長Todd Spitzer表示，部分家長為子女購買電動摩托車，甚至協助改裝電動腳踏車，使其具備機動車的性能，卻未加以約束，形同將上膛武器交予孩童，對公共安全構成嚴重威脅。他強調，該81歲老兵曾在越南執行空中作戰任務，如今卻因他人疏於管教而遭重創，令人痛心。

Todd Spitzer並指出，隨著加州對青少年重罪追訴權限縮，檢方目前能採取的有效手段之一，是追究縱容子女違法的家長責任，以遏止相關事故持續發生。檢方透露，梅耶在案發前就曾被警方警告，根據員警隨身攝影機錄影，在一段長達28分鐘的對話中，梅耶坦承為兒子購買一輛Surron電動摩托車，並知悉兒子駕駛行為魯莽。警方當時已明確告知，若繼續放任未具合法資格的未成年人騎乘該車輛，將可能面臨刑責。

依加州規定，第三類電動單車騎乘者須年滿16歲，並持有效相關駕照。目前梅耶被控一項重罪虐待兒童、一項重罪事後包庇，另涉誘導未成年人犯罪、將機動車輛借予無照駕駛人，以及向執法人員提供虛假陳述等三項輕罪。若罪名成立，最高可判處6年8個月州立監獄刑期。