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華人騎電單車閃避來車摔傷 手術費上萬元

記者啟鉻／河濱報導
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南加社區常可見一些人騎乘電動單車（E-Bike）、電動滑板車（E-Scooter...
南加社區常可見一些人騎乘電動單車（E-Bike）、電動滑板車（E-Scooter）等工具出行。（記者啟鉻／攝影）

加州部分居民騎電動單車（E-Bike），已漸成日常生活的一部分。這類電動交通工具兼具便利、環保與運動功能，然而在帶來效率的同時，也潛藏不容忽視的安全風險。聖蓋博谷東區一華人近日在社區道路騎行，在閃避來車後，因為分心摔倒，致手臂兩處骨折，需手術治療，整體醫療費用高達數萬美元。

不久前，華人居民Johnny在自家附近騎車時發生意外。他說，當天騎電動單車（E-Bike）返家，眼看再過一個轉彎就到家。此時，一輛SUV迎面駛來。由於平時社區車流與行人較少，他一時放鬆警覺，在道路中間行駛。等到察覺對向車輛距離過近時，才匆忙閃避。對方車輛駛離後，他又因注意到車牌號與其生日相近，而回頭多看幾眼，隨後又被鄰居已售出的房屋吸引目光。分心之下，他未能穩住車身，E-Bike失控撞擊路緣，他連人帶車重重摔倒。

Johnny表示，儘管佩戴頭盔，但強烈的撞擊，仍讓整個頭部嗡嗡作響。起身後，他感覺牙齒異樣，低頭一看，人行道竟有些許牙齒碎屑，嘴唇也傳來刺痛；再看身上，褲子破了兩個大洞，雙膝皆擦傷流血。

更嚴重的是右手傷勢。他指出，當他試圖用雙手將倒地單車扶起，一陣鑽心劇痛瞬間襲來。隨後他嘗試活動手指，卻發現右手幾乎使不上力，連最基本的動作都難完成。

華人居民Johnny在社區騎行電單車不慎摔傷，手腕骨折，需要手術。（圖／受訪者J...
華人居民Johnny在社區騎行電單車不慎摔傷，手腕骨折，需要手術。（圖／受訪者Johnny提供）

在家人協助下，Johnny前往附近就醫，經X光檢查及醫師診斷，其手腕出現兩處骨折，需接受手術治療，並建議盡快轉診。他同時詢問相關費用，初步估算整體手術開支高達數萬元。扣除保險分擔部分後，仍需自付近7000美元，對他而言是不小負擔。

「我真的負擔不起，」Johnny無奈表示，他患有糖尿病，若手術或術後恢復不順利，醫療費用與風險都可能進一步增加。

Johnny感嘆，一次看似微不足道的分心與疏忽，竟帶來如此嚴重後果，對他而言是深刻教訓。他日前接受採訪時透露，目前手術時間已確定，各項準備工作也在進行中，但最大的壓力，仍來自醫療費用。「這段時間正與醫院溝通，了解是否有分期或其他財務協助方案，希望能減輕負擔。」

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