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7旬華翁失蹤1年 消失前帳戶領光、買百萬黃金 FBI調查

聖伯納汀諾訊
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FBI介入調查，庫卡蒙加牧場市居民74歲華人侯乃平（Nai Ping Hou音譯...
FBI介入調查，庫卡蒙加牧場市居民74歲華人侯乃平（Nai Ping Hou音譯），在2025年5月被通報失蹤前，銀行帳戶資金已被提領一空，情況相當詭異，案件疑點重重。（聖伯納汀諾縣警方提供）

據CBS電視台報導，聯邦調查局（FBI）已展開對74歲華人侯乃平（Nai Ping Hou，音譯）失蹤案的調查。據悉，他在2025年5月被通報失蹤前，銀行帳戶資金已被提領一空，案件疑點重重。其家屬曾表示，這起案件可能與家庭在加密貨幣領域的成功有關，侯乃平很可能被綁架。

侯乃平的家屬2025年接受洛杉磯CBS新聞台訪問時表示，侯乃平最後一次被目擊，是在2025年5月4日；但早在當年3月就有異常，侯乃平突然在家族群組的聊天中變得異常冷淡、疏離。

不過，FBI表示，侯乃平實際自2025年3月16日便已失聯，時間點比家屬最初認知的更早。目前，聯邦與地方執法機構正持續調查，包括追查其資金流向與失蹤前的行蹤，以弄清是否涉刑事犯罪。

由於家人分散居住在美國各地，他們曾請親友前往父親的住處查看。然而對方到場後發現，房屋內部已被清空，甚至整體重新粉刷，情況相當詭異。

「連家具和餐具都不見了，這非常不尋常，」侯乃平的兒子、加密貨幣界的富豪侯文（Wen Hou，音譯）表示，那一刻他就知道，之前與他聯絡的，根本不是父親本人。

FBI在新聞稿中指出：「由於在執法機構接獲失蹤通報前，侯乃平的銀行帳戶資金已被提領一空，案件疑似涉及不法行為。」

聖伯納汀諾縣警局警探進一步查明，有人一直在使用侯乃平的手機冒充本人，並利用他的銀行帳戶進行大量詐騙交易，其中包括在線購買金條等高價資產。

這一發現進一步加深案件的疑點，也支持執法部門「可能涉不法行為」的判斷。目前，FBI的調查重點，是追查資金流向、嫌疑人身分，以及侯乃平失蹤前後的活動軌跡。

侯乃平之子侯文曾於2025年表示：「購買的金條總價超過100萬美元，這非常不尋常，因為他一生從未買過黃金，而且他也不是熟悉網路操作的人。」

目前，一個專門為尋找侯乃平而設立的線索網站（https://findnaipinghou.com/）仍在運作中，持續收集公眾提供的信息。庫卡蒙加牧場市警方進一步指出，目前正追查一輛可能與案件相關的銀色Toyota Yaris。

當局呼籲知情民眾踴躍提供線索，如掌握任何相關情況，可聯繫FBI Los Angeles Field Office（電話310-477-6565）、聖伯納汀諾縣警局（電話909-890-4848），或侯家人設立的線索專線（213-564-9336）。

警方描述侯乃平身高約5呎7吋，體重約170磅，黑灰色頭髮、黑色眼睛，左肩上方有一處胎記。根據FBI官網公布的尋人資訊，失聯者侯乃平的出生地在中國。

警方描述侯乃平身高約5呎7吋，體重約170磅，黑灰色頭髮、黑色眼睛，左肩上方有一...
警方描述侯乃平身高約5呎7吋，體重約170磅，黑灰色頭髮、黑色眼睛，左肩上方有一處胎記。當局呼籲知情人士提供線索，以協助案件調查與尋人工作。（聖伯納汀諾縣警方提供）

警方進一步指出，目前正追查一輛可能與案件相關的銀色Toyota Yaris。（聖...
警方進一步指出，目前正追查一輛可能與案件相關的銀色Toyota Yaris。（聖伯納汀諾縣警方提供）

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