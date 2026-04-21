華人賣車忘了這件事 致連年收千元「幽靈」帳單

南加華人19年就把自己的摩托車賣掉，卻在近幾年接連收到累計上千元的交通罰單。（示意圖取自Pexels網站）

二手車交易看似完成後就能一了百了，但實際上卻暗藏風險。近期有南加華人 反映，早在數年前已出售的車輛，竟在疫情 過後「重新上路」，頻繁產生收費道路與停車違規紀錄，罰單接連寄回原車主地址，金額累計高達數千美元。即使相關單位確認車輛早已過戶，問題仍反覆出現，讓不少舊車主陷入「車已不在、責任卻未了」的困境。

居住在洛杉磯 的華人王先生，15年前購買一輛山葉（Yamaha）摩托車，並於2019年轉售給當地一家二手車商。當時車商表示相關過戶手續均已完成。然而自2023年疫情後，王先生卻陸續收到大量與該車相關的違規通知，甚至累計金額接近2000美元，引發困擾。

王先生表示，疫情過後不久，他開始收到該摩托車在91號收費快速通道（91 Express Lanes）頻繁通行的罰單。由於該車早已出售，他隨即報警處理。警方了解情況後立案，王先生並將報案紀錄提交給收費單位，之後相關罰單一度停止寄送。

同時，王先生也向加州車輛管理局（DMV）提出申訴，DMV回覆顯示，該車輛早已不在其名下。

然而事件並未完全結束。王先生指出，2025年底他再次收到來自橙縣的一筆247.1美元停車罰單。於是他向相關單位提交了報警紀錄，之後兩三個月，他沒有再收到罰單通知，然而就在最近，他又收到了新的247.1美元停車罰單。

王先生隨後聯繫當初購車的二手車商，對方仍表示當年已完成過戶程序，車輛所有權（title）已轉交新車主，且DMV紀錄也顯示新車主已辦理新牌照。王先生覺得很奇怪，選擇再度向DMV進行申訴，DMV告知他，需要提交相關資料進一步審查車輛紀錄。

對此，南加華人車商Joseph分析，此類情況並非個案，通常可能涉及三種原因：第一，較少見的情況是車輛實際上未完成過戶；第二，買方未安裝新車牌，且賣方未完成「責任解除通知」（Release of Liability），導致DMV系統仍將原車主視為責任人；第三，車輛被轉售至外州，但仍使用原車牌上路，造成違規紀錄持續回溯至舊車主。

Joseph指出，就王先生的情況而言，最可能的原因是當初未完成「責任解除通知」。他提醒，民眾在出售二手車時，務必主動向DMV提交「轉讓與責任解除通知」（Notice of Transfer and Release of Liability, NRL），並保留相關證明，同時盡可能收回原車牌，以降低後續風險。即使日後發生爭議，該文件也可作為重要依據，有助釐清責任。

根據加州車輛管理局官方說明，車主在出售車輛後，依法須在五天內提交NRL，以通知DMV所有權已轉移。一旦完成該程序並被系統接收，車輛在出售後產生的停車罰單、交通違規或相關法律責任，原則上將由新車主承擔。

南加華人車商Joseph指出，若未完成「責任解除通知」，舊車主仍可能被系統視為登記車主，導致持續收到違規通知，甚至影響車輛註冊或產生額外費用。他說，現實中遇到過這種情況，有些買家買了車卻沒馬上辦過戶，或是車子轉到外州後還在用舊車牌上路，再加上各州資料更新有時間差，原車主到了新一年，還是可能收到車輛註冊（registration）的繳費通知。