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家有自閉兒 華父：常被誤解 須全天候照顧

記者楊青／洛杉磯報導
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王雷克順利從馬凱博高中畢業。（圖／王小岡提供）
王雷克順利從馬凱博高中畢業。（圖／王小岡提供）

洛杉磯縣警局加強對自閉症與精神健康族群應對培訓的同時，來自華人家庭的真實經歷，也讓外界更理解該群體在日常生活面臨的挑戰與誤解。

漢華藝術研究中心主持人王小岡，分享20多年陪伴自閉症兒子雷克（Laker Wang）的歷程。他坦言，家有自閉症孩子，父母長期承受巨大心理壓力與照護負擔，「很多辛苦，外人難以想像」。

雷克出生時健康活潑，與大他6歲的哥哥無異；但到4歲左右，王小岡夫婦發現雷克逐漸出現語言減少、不與人互動等情況，經醫學檢測後確診為自閉症，從此開始漫長治療，家長也改變原來正常的生活軌道。王小岡說，他後來學習到，絕大多數自閉症兒童在1至2歲時才逐漸被發現；早期發展看似正常，但隨後可能出現語言退化等典型特徵，每個孩子的症狀與程度差異很大。

家人陪伴 也是保護

確診後，王小岡幾乎將生活重心完全放在陪伴孩子上。如今雷克24歲，仍需全天候照顧，父子長期同住一室。他說，孩子長期睡眠不穩，夜間可能出現遊走。陪伴既是照顧，也是保護。

在長年觀察中，他發現，自閉症孩子最普遍特徵之一，是社交能力較弱。這也使他們面對突發狀況或需要遵從指令時，反應與一般人不同。「很難進行一般意義上的聊天」，他舉例，孩子能回答「去哪裡、幾點去」等具體問題，卻難以理解「為什麼這樣做」這類抽象提問；雷克給出的答案可能是「1938」，讓人不知所云。

此外，自閉症孩子常有固定的行為模式與流程。王小岡舉例，雷克出門前，必須按照既定步驟更換衣物；即使時間緊迫，也一定要遵循固定模式，難以跳過中間環節。這種「刻板性」，在家人眼中可以理解，但在外界場合，卻容易被誤解為不配合或異常。

對複雜問題和突發狀況不知所措，也是自閉症較為突出的特點。比如雷克前段時間在騎車轉彎時摔倒，因為不會用手支撐，把臉也摔破。結果他從此拒絕再騎車，對高低起伏的地方特別恐懼。王小岡回憶，雷克不到10歲時，他們全家回中國探親，出入海關都需單獨通過安檢門，雷克無法接受與父母分開而出現肢體反應，也曾因不理解他人哭泣情緒，而出現不當行為。這些情況若發生在缺乏認知的執法人員面前，後果可能更加嚴重。他還提到，有華人家庭的自閉症孩子曾因觸碰陌生人，而被誤報為性騷擾，甚至遭警方上銬，讓孩子極度驚恐。

王雷克（中）參加籃球比賽，與警員們交上朋友。（圖／王小岡提供）
王雷克（中）參加籃球比賽，與警員們交上朋友。（圖／王小岡提供）

正因如此，他認為警方加強相關培訓十分必要。「自閉症的很多行為不是惡意，而是他們不理解情境」，如果社會與執法者能多一分理解，許多衝突可以避免。

求助專家 不能依賴

儘管面臨諸多挑戰，王小岡也強調，自閉症孩子同樣有單純和善良一面。得到父母和家人全心全意的照顧和陪伴，雷克從馬凱博高中畢業後就讀社區大學，目前已邁入第六年，能獨立搭乘公共交通或使用叫車服務，也能完成學業、畫畫、做陶藝，主動分擔家務。

在父親指導下，王雷克在自家車庫作畫。（圖／王小岡提供）
在父親指導下，王雷克在自家車庫作畫。（圖／王小岡提供）

多年來，王小岡和太太陪伴雷克的同時，也一邊摸索與學習，他們常年活躍在洛杉磯最大的華人殘障人家長協會，為其他家庭交流經驗和發掘資訊穿針引線。他分享多年的陪伴經驗表示，除專業資源外，家長持之以恆的學習與陪伴更重要，「不能完全依賴專家，真正最了解孩子的，還是家人」。

王雷克參加選舉投票。（圖／王小岡提供）
王雷克參加選舉投票。（圖／王小岡提供）

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