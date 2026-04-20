屋頂漏水怎麼辦？專家提醒別踩這些坑

專業建築人士指出，許多屋頂漏雨問題並非單一原因造成，而是多個環節累積所致，若僅針對表面修補，往往難以徹底解決。（示意圖取材自Pexels）

屋頂翻修後仍持續漏水的情況並非個案。隨著南加州 部分建築老化，加上施工品質參差，相關糾紛逐漸浮現。專業建築人士指出，許多屋頂問題並非單一原因造成，而是多個環節累積所致，若僅針對表面修補，往往難以徹底解決。

萬豪建築（Wellhome Construction）負責人Jason Chou表示，不少民眾對屋頂漏水存在誤解，直覺認為是防水層或瓦片出問題，但實際上，漏水往往涉及結構坡度、排水設計以及設備接口等多重因素。「有些漏水點只是最後呈現的位置，水可能從其他位置流動後才滲出。」

他指出，即使是全新屋頂，若施工過程中某些細節未處理妥當，例如坡度不足導致積水，或接口密封不完整，長期在日曬與氣候變化影響下，也可能逐漸產生滲水問題。尤其加州日照強烈，屋頂材料長時間曝曬，也會加速老化。

那麼如何判斷該修屋頂還是更換屋頂？Jason指出，實際情況差異極大，無法一概而論。「有些問題只需局部修補，有些則涉及結構層面，需要更深入檢測。」他建議，出現漏水時應優先尋求具備結構與防水經驗的專業人員評估，而非僅進行表面補漏。

在選擇施工團隊方面，他提醒，消費者應優先確認對方是否持有加州承包商執照（CSLB），並具備完整保險，包括工人傷害險（workers’compensation）與責任險（liability insurance）等。此外，也可查詢其過往是否涉及糾紛，並透過實地查看施工現場或與既有客戶交流，了解施工品質與問題處理方式。

Jason還指出，價格不應成為唯一判斷標準。「若多家報價落在相近區間，但出現明顯偏低的報價，就要特別謹慎。」 專業建商通常會在施工各階段進行檢查，及早發現潛在問題並處理，而非事後補救。