900萬人追蹤 華裔「擠痘大師」拍片突中風

皮膚科醫生Sandra Lee在其實境節目中進行醫療。（美聯社）

每日郵報報導，以實境節目「擠痘大師」（Dr. Pimple Popper）聞名的華裔 皮膚科醫師李珊卓拉（Dr. Sandra Lee，音譯），近日公開透露在最新系列節目拍攝期間，不幸遭遇恐怖的中風 意外，而當時她與丈夫才剛步入「空巢期」。

李珊卓拉治療痘痘、粉刺的影片畫面雖不美觀，但卻受到不少觀眾的熱愛，並封其為「舒壓爽片」，每次推出新影片都會掀起話題。她的Youtube頻道擁有超過900萬追蹤者，影片播放量超過69億。

現年55歲的李珊卓拉表示，去年11月在拍攝新節目「Dr. Pimple Popper: Breaking Out」時，身體開始出現不適。她回憶：「當時我以為只是更年期的熱潮紅，全身大汗淋漓，感覺完全不像平常的自己。」隨後，她的腿部出現陣發性抽痛，下樓梯也變得困難。

隔天症狀進一步惡化，李珊卓拉發現自己的手部會不由自主地垂下，且說話變得含糊不清。身為皮膚科醫生的父親察覺異狀，敦促她立即就醫。經核磁共振檢查，證實她患上缺血性中風。

這場醫療緊急狀況發生之際，李珊卓拉與同樣是皮膚科醫生的丈夫雷比許（Dr. Jeffrey Rebish）才剛送走最小的兒子去讀大學。雖然兩個兒子都在東岸求學，並不在身邊，但李珊卓拉仍保持樂觀。

「雖然本質上我大腦的一部分已經壞死了，但或許這發生的時機點是好的，」李珊卓拉接受《時人》雜誌（People）採訪時表示：「這是一個轉折期，讓我們能更專注照顧自己。」

然而，康復之路充滿情緒起伏。這位實境秀明星坦言，這是她人生中第一次思考：「我還有孩子，我能陪著他們嗎？我能活到見到孫子嗎？」

中風也影響了她的語言能力。身為一名外科醫生，她習慣展現強大一面，因此對說話不如以往流利，感到受挫與尷尬。「你會覺得很不好意思開口，這帶給我很大的壓力。」

中風雖然讓李珊卓拉感覺「老得很快」，且左手的握力與控制力大不如前，但她已開始透過多項嗜好協助復健，包括：匹克球與高爾夫、古典吉他彈奏（訓練手部精細動作）。

談到中風原因，李珊卓拉坦言長期面臨診所患者與錄製節目的雙重壓力，且先前的血壓與膽固醇並未得到良好控制。她將這次意外視為「偽裝的祝福」，提醒自己必須更愛惜身體。

此外，李珊卓拉位於洛杉磯的新家在2025年初曾受野火影響，種種變故讓她與丈夫關係更緊密。她笑稱，兩人正在適應只有彼此的生活，「看看我們是否真的能和睦相處，這很有趣也令人興奮。」