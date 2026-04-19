「台鞋王」猝逝前精神狀態 疑被利用

法院裁定，證據顯示台裔鞋王謝家華生前狀況惡化，已不適合從事商業決策。（美聯社）

8 News Now電視台報導，猶他州 上訴法院日前裁定，有「台裔鞋王」之稱的謝家華 （Tony Hsieh）在過世前幾個月，「已喪失簽署合約所需的心智能力」。其遺產管理方認為，部分被告涉嫌利用該狀態，讓謝家華進行房地產 買賣等重大商業交易。而隨之曝光的法庭文件，也揭示這位前Zappos執行長在生命最後階段，陷入極度混亂與失控，且長期濫用藥物，出現妄想與精神錯亂。

成立並出售線上鞋店Zappos的謝家華，2020年11月在康乃狄克州一場民宅火災中身亡，得年46歲。由於他身後留下的資產估計高達8億5000萬美元；他辭世後，多人相繼提出債權申報與相關訴訟，要求償付款項。

謝家華家人提交給法院的文件指出，他在去世前數年曾使用笑氣（nitrous oxide）與氯胺酮（ketamine）。文件引述友人說法稱，謝家華每日可能使用多達50支笑氣小鋼瓶，且經常在公開場合或與他人「開會」時使用。文件亦指出，其臥室「散落數百支用過的小鋼瓶。」謝家華身邊親近友人曾試圖協助他接受治療，2020年2月，他曾接受為期兩周的治療。

在一分醫療文件中，有員工寫道謝家華呈現「躁狂」狀態，出現「誇大妄想」。該員工指出，「他最初表達清晰理性，然談及對氯胺酮的『研究』後，其論述開始出現異常。他聲稱這些研究提升他的認知、身體與靈性能力，甚至幫他『長高兩吋』。」

8 News Now Investigators也曾報導，謝家華在拉斯維加斯居住期間，購買十多處價值數百萬美元不動產，在生命最後一年多時，大部分時間住在猶他州帕克市（Park City）。報導也指出他出現精神疾病症狀，包括相信自己生活在類似「駭客任務（Matrix）」的模擬世界中，且計畫在猶他州打造一處房產，讓顧客以貝殼作為貨幣支付。

謝家華遺產管理方在他過世後，提告部分謝家華生命最後時刻與他簽署文件與完成交易的對象。例如上述猶他州的案件，涉及2020年夏季的一份授權委託書及一宗房地產交易。2024年10月，一名地方法院法官批准被告撤銷訴訟的動議，部分理由是原告針對謝家華無行為能力簽署法律文件與完成交易的證據，「屬間接推論、模糊且不足」。

然而，上訴法院法官在日前裁決中表示，「原地方法院的結論被推翻，我們將此議題發回初審法院重審。」

內華達州最高法院目前也有一宗類似上訴案審理中，截至17日尚未排定開庭日期。根據文件，該案指某律師「協助完成超過1億5000萬美元不動產交易」，但在其中一筆交易完成僅三天後，該律師就企圖「將謝家華強制送醫」。

謝家華遺產管理方，向內華達州提起另一宗上訴，重點也放在一宗房地產交易上：當時謝家華以7000萬美元收購拉斯維加斯市中心Zappos總部，然該物業出售時的估值，卻低於4000萬美元。還有一起內華達州最高法院案件，謝家華遺產管理方律師請求法官介入一場遺囑爭議案。