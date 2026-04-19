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全美遺忘之財數十億 華人：申領不難

記者邵敏／洛杉磯報導
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華人申請「無人認領資金」，簡單幾步獲批成功。(示意圖，取自Unsplash.co...
華人申請「無人認領資金」，簡單幾步獲批成功。(示意圖，取自Unsplash.com)

美國國家無人認領財產管理人協會（NAUPA）的最新數據顯示，全美高達數十億美元「無人認領資金」，正由政府部門代為保管。南加華人日前嘗試申請，表示只需輸入名字，簡單幾步就可以申領成功，鼓勵其他人試試；「我完全不知道還有這筆錢，純屬意外之財。」

洛杉磯居民莫小貝日前登入加州申請「無人認領資產」的官網https://claimit.ca.gov，她表示無需輸入太多信息，只要填寫姓名或公司名字，系統很快顯示名下是否有可認領的資產。「根據查詢結果，會出現同名同姓的人，可以根據地址等具體信息，確定資產是否屬於自己。」

莫小貝表示，按照網站提示簡單填寫表格即可，無需提供證明文件，也沒有手續費，她已成功申請一筆保險退款，正等待資金入帳。「不管有沒有，登入網站查詢看看，說不定就有遺忘的財產，能拿到也算意外之財。」多名華人指出，通過這種方法申請「無人認領」資產真實有效，有人稱非常簡單，已成功申請幾千美元，無需證據；但也有華人表示，申請過程中，要求提供住址、上傳社安號等。有人很快收到錢款，也有人等待漫長，具體個案有差異。

洛杉磯縣聖蓋博谷居民Eric王，幾年前在銀行存入1500美元，因多年未使用帳戶被凍結，存款轉入政府托管，後經銀行工作人員協助，兩周內成功取回這筆存款。對於Eric來說，他記得這筆錢，卻不知道長期未激活帳戶就可能會被凍結。

也有很多人並不知道自己尚有財產正在政府托管中。Fox電視台報導，全美目前共有高達數十億美元的無人認領資金，每七名美國人中，就有一人擁有待領取的財富。這些無人認領財產分無形財產和有形財產，有形財產包括保險箱內物品，比如珠寶、硬幣、郵票收藏品、以及一些交由企業維修或存放，但被遺忘、長期未領取的物品等。

無形財產包括支票或儲蓄帳戶資金、股票、未兌現的分紅或工資支票、退款、保險賠付款或退款及人壽保險保單、年金等。民眾可通過多種在線方式查詢未認領財產，比如在網站MissingMoney.com和Unclaimed.org上，可按州進行搜索。聯邦政府也提供多種查詢方式，在USA.gov網站上可查詢由聯邦政府持有的未認領資金。同時，民眾還可以通過勞工部查詢是否存在未領取的工資，通過財政部查詢是否存在被遺忘的儲蓄債券，或查看國稅局（IRS）是否持有尚未兌現的退稅支票等。

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