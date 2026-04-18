華人騙保獲理賠 東窗事發被捕 還可能遞解出境

騙保手法五花八門，但保險公司鑑別經驗豐富，律師提醒千萬不要因為貪心，鋌而走險。示意圖。（圖／AI生成）

華人 26萬美元尼桑GTS跑車車禍獲得理賠，但結果卻被逮捕；還有華人網上找圖偽造兒童座椅損失，拿到理賠支票同時也被逮捕。華人騙保 手法五花八門，但保險 公司鑑別經驗豐富，且還可能將案件報告移民局，讓騙保不僅面臨刑罰，還有可能被遞解出境。律師提醒千萬不要因為貪心，鋌而走險。

律師鄧洪表示，他經手的騙保案件中，不同族裔手法各有不同，例如西裔是故意偽造開卡車來不及剎車，而造成撞車事故；一些阿米尼亞或東歐人，則是與修車行合作，通過估價詐欺騙保。

謊報地點 GPS露餡

而華人的騙保案件，則多涉偽造證據和謊報事故地點，像他經手過的一個案件，該華人五年前開著一輛價值26萬美元的尼桑GTS跑車去爾灣賽車場賽車，結果車子撞壞，隨後向保險公司報告，說是在棕櫚泉的常規道路發生車禍。該客戶購買碰撞險等，如果是在一般街道發生事故，保險公司會理賠，但該客人獲得理賠後被逮捕。因為2014年以後出產的車輛，內置有類似飛機黑盒子一樣的GPS定位系統，保險公司透過車子GPS得知，其根本沒去過棕櫚泉。

他表示，偽造證據也是華人常見的騙保手法。有華人被Uber司機駕車碰撞，之後向保險公司索賠；保險公司判定是Uber司機的責任，但該華人還稱在事故發生時，車內有兩個高檔兒童座椅被撞壞。保險公司向其索要座椅損照片，該華人提供後，保險公司同意理賠；但當華人拿到理賠支票，卻被警局人贓俱獲。原來他提供的照片，在谷歌上有相同的；而這個照片是他找的沒執照律師上網找的，但責任由他負。

兩個兒童座椅索賠2500美元，但發現是騙保，超過950美元金額都是重罪。尤其現在AI造圖越來越逼真，但是道高一丈，AI生成有軟體可辨識破解，保險公司更有其他高級手段去辨別真偽。鄧洪說，騙保現在還有移民身分風險，警局雖不會將欺詐案報告給移民局，但保險公司特別調查部門會派私家偵探進行調查，且會故意先給賠償，然後以欺詐行為再報警和主動向移民局申報，這樣騙保人不僅有刑罰，還可能被遞解出境。

華人生意不火，餐館著火也是一種常見的騙保手法。律師劉龍珠表示，華人社區比較常見的，是有部分餐館生意做不下去就會起火，藉此向保險公司索賠。早年或許還能騙保成功，但現在鑑別技術發達，已很難得逞。

情節離譜 報警調查

還有華人藉口東西丟失向房屋保險索賠，但一些財物損失無法證明來源和價值，例如有客人住每月1000多美元的房子，卻聲稱有一瓶價值18萬美元的酒丟失，就很難說明酒的來源。保險公司很有經驗，這種損失很大，但和生活方式不符的案例，保險公司很容易查出來。

還有華人住家，每年都被搶，這完全不合理；想騙保的華人不少，但成功的很少。保險公司通常會先調查，如無法證明損失，多數是拒賠；但如果索賠金額太大或情節過於離譜，就會報警進行刑事調查。

他表示，華人財物損失可正常理賠，關鍵要證明是真損失；如果有報警處理，保險公司會覺得真實性更高。倘若是騙保，保險公司拒絕理賠反而是好事；因為保險公司一旦賠錢後發現是被騙，當事人的後果更嚴重。