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海華音樂季4/25揭幕 22合唱團飆歌

記者張庭瑜╱艾爾蒙地市報導
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海華基金會與各參演合唱團代表16日出席活動。（記者張庭瑜╱攝影）
海華基金會與各參演合唱團代表16日出席活動。（記者張庭瑜╱攝影）

第37屆海華音樂季南加州合唱團聯合演唱會，將於4月25日揭幕。海華基金會表示，今年共有22個合唱團、逾800演唱者共襄盛舉，參與人數與團隊數量雙創新高，並首次納入三支兒童合唱團，為演出帶來新氣象。

海華基金會會長彭美杏16日在記者會中表示，各團演出順序已依規定完成抽籤，整體節目時長亦經通盤規畫與適度調整，以確保為期兩天的演出節奏緊湊、銜接順暢，呈現多元且豐富的音樂內容。彭美杏指出，本屆首度參與的南加州兒童合唱團、小天使兒童合唱團及東安兒童合唱團，為演出一大亮點。她表示，兒童合唱團向來以純真自然的表現深受觀眾喜愛，預期將為舞台注入更多活力與新意；同時，兒童團隊的加入，也反映華人音樂文化在年輕世代中的持續傳承與發展。

樂音合唱團團長張梅梅表示，聯合演唱會不僅提供各團展現成果的平台，也促進南加州華人合唱界的交流與合作。首度參與的以立合唱團負責人楊子清則指出，能與各團同台切磋深感榮幸，期盼透過彼此觀摩學習，共同提升演唱水準。本屆聯合演唱會訂於4月25日登場，連續兩天舉行。

海華基金會會長彭美杏16日介紹第37屆海華音樂季南加州合唱團聯合演唱會詳情。（記...
海華基金會會長彭美杏16日介紹第37屆海華音樂季南加州合唱團聯合演唱會詳情。（記者張庭瑜╱攝影）

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