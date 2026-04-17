我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何不會對伊朗施壓？紐時：按兵不動撿紅利

京都男童命案謠言頻傳 警：繼父外國籍說法 毫無根據

長者護工不足 語言能勝任者更少 華人社區挑戰

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州高齡長者護工不足，造成日益嚴峻的照護危機，在南加州華人社區，還需面對語言與文...
加州高齡長者護工不足，造成日益嚴峻的照護危機，在南加州華人社區，還需面對語言與文化需求等問題，護工更是難尋。（示意圖取自unsplash）

隨著人口快速老化與長期照護需求持續攀升，加州正面臨一場日益嚴峻的照護危機。專家指出，在勞動力成長停滯與照護人員持續短缺雙重壓力下，相關問題已不僅是家庭困境，更逐漸演變為影響公共健康與社會運作的長期挑戰。而在南加州華人社區，還需面對語言與文化需求等問題，護工更是難尋。

根據南加大健康新聞中心（Center for Health Journalism）資訊，美國人口普查局預測，本世紀中葉前，加州65歲以上人口將逼近1000萬，占總人口約五分之一。到2040年，該比例將由2020年的14%攀升至22%。與此同時，勞動年齡人口卻幾乎停滯不前。

人口結構變化，直接推升醫療與長期照護需求。無論是居家照護還是專業護理機構，目前普遍面臨人力不足的困境。為緩解壓力，加州政府推動居家支援服務計畫（IHSS），協助低收入長者與身心障礙者留在家中接受照護，以減少對機構的依賴。然而，隨著需求持續擴大，費用問題也成為民眾取得服務的重要門檻。

在南加州華人社區，情況尤為突出。對許多家庭而言，尋找能說普通話或粵語的居家護工，已成為一項艱鉅任務。語言與文化需求、勞動力不足與需求暴增交織，使這一問題形成「完美風暴」。

另一方面，居家照護工作的條件亦影響人力供給。該行業普遍工時長、體力負擔重，但薪資水準相對有限，難以吸引新進人員，導致人員流動率偏高，進一步加劇短缺問題。

在實際生活中，許多華人家庭只能透過多種管道尋找護工，包括申請IHSS計畫、透過中介機構如A-1 Home Care聘請人員，或利用Care.com、CareLinx等線上平台尋找合適人選。此外，在華人聚居社區，親友介紹或朋友圈社群平台尋找護工也很普遍。

然而，在供應長期不足的情況下，不少家庭不得不轉向非正式市場，包括聘用無證移民或支付高昂費用聘請私人護理人員。此舉雖暫時緩解照護壓力，卻同時增加經濟負擔，也伴隨法律與服務穩定性的風險。

加州 南加大 華人

上一則

走線華男因工身亡 律師細數公司罪狀：「他像垃圾一樣被對待」

下一則

照護南加華人長者 男護工更缺 有些月薪開價要5000元

延伸閱讀

月薪5000都難找 照護華人長者 男護工超少

月薪5000都難找 照護華人長者 男護工超少
領福利影響居美申請？ 專家斥謬論

領福利影響居美申請？ 專家斥謬論
ACoM：出生公民權若取消 恐損失1兆元經濟

ACoM：出生公民權若取消 恐損失1兆元經濟
預算吃緊… 舊金山關多個青少年診所 弱勢族群受影響

預算吃緊… 舊金山關多個青少年診所 弱勢族群受影響
從社區出發，重塑醫療未來 華人醫療創新者─惠華的變革之路

從社區出發，重塑醫療未來 華人醫療創新者─惠華的變革之路
紐約市5「休閒沙漠」 布碌崙2區入榜

紐約市5「休閒沙漠」 布碌崙2區入榜

熱門新聞

David Marshall分享案例，稱一學區實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升。（ZOOM截屏）

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

2026-04-12 17:07
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

2026-04-13 02:20
好市多上架Lee's Coffee越南冰咖啡，價格實惠。（記者邵敏／攝影）

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

2026-04-13 21:36
設計師Alejandro Núñez Vicente（下）與事業伴侶Clara Service Soto（上）在德國漢堡國際航空內裝博覽會展示雙層飛機座椅概念「Chaise Longue」最新全尺寸實體模型。（取自Chaise Longue）

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

2026-04-15 23:21
華裔冰島爵士女伶林冰（Laufey Lín Bing Jónsdóttir）新歌「Madwoman」MV中，以60年代風格泳池派對為主題，集結多位亞裔名人同框，包括劉美賢，陣容豪華。（林冰官網https://www.laufeymusic.com/）

冬奧冰后劉美賢賽後「不務正業」近期在MV中客串

2026-04-13 21:56

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕