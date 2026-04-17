長者護工不足 語言能勝任者更少 華人社區挑戰

加州高齡長者護工不足，造成日益嚴峻的照護危機，在南加州華人社區，還需面對語言與文化需求等問題，護工更是難尋。（示意圖取自unsplash）

隨著人口快速老化與長期照護需求持續攀升，加州 正面臨一場日益嚴峻的照護危機。專家指出，在勞動力成長停滯與照護人員持續短缺雙重壓力下，相關問題已不僅是家庭困境，更逐漸演變為影響公共健康與社會運作的長期挑戰。而在南加州華人 社區，還需面對語言與文化需求等問題，護工更是難尋。

根據南加大 健康新聞中心（Center for Health Journalism）資訊，美國人口普查局預測，本世紀中葉前，加州65歲以上人口將逼近1000萬，占總人口約五分之一。到2040年，該比例將由2020年的14%攀升至22%。與此同時，勞動年齡人口卻幾乎停滯不前。

人口結構變化，直接推升醫療與長期照護需求。無論是居家照護還是專業護理機構，目前普遍面臨人力不足的困境。為緩解壓力，加州政府推動居家支援服務計畫（IHSS），協助低收入長者與身心障礙者留在家中接受照護，以減少對機構的依賴。然而，隨著需求持續擴大，費用問題也成為民眾取得服務的重要門檻。

在南加州華人社區，情況尤為突出。對許多家庭而言，尋找能說普通話或粵語的居家護工，已成為一項艱鉅任務。語言與文化需求、勞動力不足與需求暴增交織，使這一問題形成「完美風暴」。

另一方面，居家照護工作的條件亦影響人力供給。該行業普遍工時長、體力負擔重，但薪資水準相對有限，難以吸引新進人員，導致人員流動率偏高，進一步加劇短缺問題。

在實際生活中，許多華人家庭只能透過多種管道尋找護工，包括申請IHSS計畫、透過中介機構如A-1 Home Care聘請人員，或利用Care.com、CareLinx等線上平台尋找合適人選。此外，在華人聚居社區，親友介紹或朋友圈社群平台尋找護工也很普遍。

然而，在供應長期不足的情況下，不少家庭不得不轉向非正式市場，包括聘用無證移民或支付高昂費用聘請私人護理人員。此舉雖暫時緩解照護壓力，卻同時增加經濟負擔，也伴隨法律與服務穩定性的風險。