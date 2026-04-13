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華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）
一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）

已選好座位，仍被臨時降艙？近期，有洛杉磯華人旅客反映，即使購買商務艙或豪華經濟艙（Premium Economy）機票，仍在登機前被改為較低艙等，不僅影響飛行體驗，也引發對乘客權益與補償機制的關注。

來自洛杉磯的華人董先生表示，他日前購買一張美國聯合航空（United Airlines）洛杉磯往返上海的商務艙機票，總價約8000美元。由於此次行程僅為期一周，他僅攜帶一件登機行李，並提前完成選位，但未透過手機應用程式預先辦理報到（check-in）。

櫃檯報到 被告知機票取消

董先生指出，3月26日當天航班預計下午1時45分起飛，他於上午11時50分自家中出發，車程約35分鐘，並於12時30分抵達機場。然而，當他前往櫃檯辦理報到時，卻被工作人員告知其機票已被取消，若要搭乘當日航班，僅剩豪華經濟艙選項。

董先生強調，自己為該航空公司白金卡會員，且已提前選定座位，航空公司理應掌握其訂位狀況，但在未提前通知的情況下，卻將其商務艙座位轉讓給候補名單乘客。他並指出，此次機票為全額現金購買，並非使用里程升艙，「不理解為何會出現這樣的情況」。

花大錢 體驗卻大打折扣

由於隔日有重要會議，他無法更改航班，只能被迫改搭經濟艙，完成長達約14.5小時的飛行。「我買商務艙就是為了舒適，但整趟飛行幾乎沒闔眼。」董先生表示，他有腰椎不適問題，長時間坐在經濟艙座位讓他感到明顯不適，再加上機上餐食供應有限，「可以說是又餓又累，」整體體驗大打折扣。

他指出，當場向航空公司人員提出賠償要求時，對方回應「什麼賠償？這是在幫你忙」，讓他難以接受。事後他致電客服中心，對方則表示，由於其購買的是往返機票，需待返程行程完成後，方可提出賠償申請。董先生表示，雖然最終在金錢上未造成實際損失，但整體旅程體驗「非常之差」。

座椅壞、超售…也被降等

類似情況並非個案。另一名洛杉磯華人Helia在社群平台分享，其父母搭乘同樣為美聯航洛杉磯飛往香港的航班，購買的是豪華經濟艙。然而在登機前，工作人員告知其母親所坐位置「座椅損壞」，需改至普通經濟艙。

Helia表示，實際情況為商務艙一個座位出現故障，航空公司需重新安排座位，最終將其母親降至經濟艙。此舉導致同行的兩位長者被迫分開就座，其母親在飛行途中因腿部靜脈曲張出現抽筋，身體不適。事後她已向航空公司投訴。

另有華人旅客反映，在登機口臨時被告知降等，最終僅獲得約100美元的代金券（credit）。還有旅客表示，其一家人遭遇「商務艙超售」，其中父親被降至普通經濟艙，雖獲約1000美元補償，但在飛行途中前往商務艙探望家人時，仍被空服員告知「不應該來這裡」，引發不滿。

南加華人董先生花8000美元買商務艙，卻在登機時被告知「降等」。專家建議保留登機...
南加華人董先生花8000美元買商務艙，卻在登機時被告知「降等」。專家建議保留登機證、座位資訊及相關溝通紀錄，作為後續申訴依據。（受訪者提供）

洛杉磯 華人 機票

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