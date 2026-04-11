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律師：縱火犯和性侵犯一樣重犯率高 65%再犯 常藉精神問題躲刑罰

記者張宏／洛杉磯報導
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被告Chamel Abdulkarim7日凌晨在南加州內陸安大略市一座大型紙製品...
被告Chamel Abdulkarim7日凌晨在南加州內陸安大略市一座大型紙製品倉庫縱火。（居民郭彩榮攝影╱提供）

聯邦與州檢察官正對安大略倉庫縱火案被告Chamel Abdulkarim提起訴訟，律師鄧洪表示，此案雖沒有造成人員傷亡，但財產損失超過200萬美元以上個案，都會加最少五年以上的刑期；而被告律師很可能以精神問題來逃避刑罰。根據以往經驗，縱火犯和性侵犯一樣，重犯率有65%。

律師鄧洪表示，通常縱火案如果造成人員受傷，會判十年以上監禁；這次沒人受傷，但財產損失以億美元計算，也會加重刑罰。如果縱火原因是被告Chamel Abdulkarim所稱的薪資問題，且採取如此極端的行為，其辯護律師可能會以精神有問題，作為辯護和減刑重點。其實每個被指控縱火的被告，多少都有心理問題；有些人看到縱火會興奮，且有四分之一縱火犯是專業人士，比如消防員縱火，因此現在消防員心理評估，比以前更嚴格。部分人願意做消防員，是因為火會讓其感到興奮。

鄧洪說，他們辦理過一些華人社區的縱火案，被告通常有精神問題，和鄰居不愉快拿汽油縱火。一般人不會用火來解決問題，因為知道其危險性。一些縱火犯此前有縱火前科，重犯機率高，通常無法治療；其重犯機率和性侵犯類似，大概有65%可能性再犯。

Chamel Abdulkarim的縱火行為，在網上被一些人認為是反資本主義壯舉，有網友認為「燒毀那個倉庫，是自孟喬內(Luigi Mangione)槍殺聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)事件以來，見過的最有效抗議方式。」鄧洪表示，犯罪就是犯罪，必須反對覺醒主義（Wokeism）思潮，覺醒主義是源自英語「woke」的用語，用於形容對於社會不公（尤其是種族與性別不平等）加以高度警覺的意識形態。以前覺醒主義是和平抗議，現在部分演變為暴力。法制社會要通過正當手段解決爭端，不應借助暴力。

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