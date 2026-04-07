豪宅不流行酒窖了 加州買家瘋改養生空間

加州房地產經紀人指出，健康養生已成為家居設計強大力量。(取自Pexels網站)

加州一直是愛酒人士喜愛的地點，獲益於全州享譽世界的葡萄酒產區。然而，由於人們飲酒量大幅下降，葡萄酒產業也面臨困境，健康和養生理念已取代過去被視為豪宅配備的酒室。加州房地產 經紀人指出，儘管酒窖並未完全消失，但愈來愈多加州買房人士選擇將其改造成健康養生設施。

活力長壽 更受重視

「SFGATE」媒體報導，Compass房地產經紀人富比世 (Lauren Forbes)指出，酒窖曾是「低調而強大的奢華象徵」(quiet but powerful symbol of luxury)。如今，民眾更注重以健康為中心的生活方式，許多豪宅將傳統酒窖改造成紅外線桑拿房、冷水浴池、冥想空間或專用健身房，買家愈來愈重視活力和長壽，而非收藏。

洛杉磯 房地產經紀人簡庫拉(Ryan Jancula)表示，這個世代的購屋者不再看重可能缺乏實用功能的「炫耀性空間」(trophy space)。反之，他們更注重空間的實用性，可融入日常生活。簡單、日常實用以及房屋如何真正支持日常生活，已成為首要重點。

這個趨勢也改變房地產經紀人行銷房源的方式。蒙特瑞縣房地產經紀人史賓斯(Jonathan Spencer)在掛牌出售房屋時，若情況允許，會選擇把一個房間布置成多功能空間、通常選擇瑜珈及冥想室，潛在買家可根據自己喜好來想像這個房間的用途。

休閒設施 重於炫富

史賓斯表示，人們可能仍需要葡萄酒儲藏空間，但純粹用於展示的酒窖重要性，已不如10到15年前。建商不再建造傳統的步入式展示酒窖，而是選擇在房屋內建造一面酒牆或更實用的葡萄酒儲藏空間。運動室也愈來愈熱門，有愈來愈多的客戶在家中安裝高爾夫模擬器。

比佛利山莊房地產經紀人埃夫沙爾(Ari Afshar)認為，酒窖過去代表高級，但如今，彈性才是。他補充，現在看到空間被改造成健康室、健身房和生活方式空間，反映人們現在真實生活方式。

Zillow 家居趨勢專家龐德爾頓(Amanda Pendleton)表示，健康設施也能提高房屋價值。數據顯示，配備冷水池的房屋售價、比標價高出2%，配備熱水浴缸的房屋售價高出 1.7%，配備水療中心的房屋售價高出 1.5%。

擁有健康養生設施的房源數量，整體呈上升趨勢，2025年增加33%。於此同時，Zillow房源清單提及「酒窖」的房源數量，2025年下降2.8%。休閒娛樂室的房源數量則上升，甚至包括棒球擊球籠在內的房源數量，2025年也增加18%。

龐德爾頓指出，自疫情爆發以來，她就觀察到這個趨勢。疫情期間，民眾居家隔離，更重視環境對自身健康的影響。健康養生已成為家居設計強大力量。買房人士願意支付這些能讓家成為個人休閒地點的設施。