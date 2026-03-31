我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed鮑爾勉勵哈佛學生：求職困難只是暫時

民生用品漲價恐燒2年？油氣暴衝 塑膠原料齊漲

通膨時代「買什麼價位的菜」南加購房者考量因素

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
通貨膨脹物價上漲讓「住在哪裡買什麼價位的菜」成為購房者的購房考量因素之一。（記者...
通貨膨脹物價上漲讓「住在哪裡買什麼價位的菜」成為購房者的購房考量因素之一。（記者張宏／攝影）

近年的高通膨，讓「買什麼價位的菜」，成為購房者考量因素之一。購房者過去僅強調「靠近購物」需求，如今則更加細化超市價位，因為會對其生活成本有直接影響。

據Realtor.com 2026年針對逾千購房者的調查，約57%受訪者將「靠近購物區與超市」列為重要考量條件。值得注意的是，影響不僅在是否有超市，而是「是哪一類型的超市」。研究顯示，不同超市品牌之間的價格差距，可超過三成，例如好市多平均貨價低於沃爾瑪約21%，而全食超市則高出近四成。這意味著，即便房價相同，不同社區的實際生活成本，仍可能出現顯著差異。

零售業者亦開始調整布局策略，例如彭博社（Bloomberg）月前報導，「一元店」Dollar Tree正逐步進入高收入社區，顯示即使是高所得族群，在通膨環境下亦更重視日常開支控管。

據美國農業部數據，美國食品價格自2020年以來，已累計上漲超過23%，僅2025年就上升3.1%，其中咖啡、肉類、雞蛋及飲料類產品漲幅尤為明顯。雖然房貸利率與房價近期趨於穩定，但食品價格波動可使家庭每月支出增加數百美元，對整體居住成本產生長期影響。

Best Interest Financial副總裁John Donikian表示，食品價格是受地區性差異影響的因素之一，甚至同一城市不同社區之間也有不同。如一個家庭選擇在好市多或Lidl這類平價商店購物，每月可比在全食超市購物家庭節省400至800美元，即使兩者位同一個都會區也是如此。這代表一年可節省約5000至9000美元，這筆金額可用來支付房貸、儲蓄或投資。

Consumer Affairs指出，在過去12個月內，不同都會區食品價格通膨差異可達兩倍以上。這意味著如購房者在買房時沒有將當地食品成本納入考量，隨著未來價格不均衡上漲，可能會面臨比預期更大的財務壓力。

聖蓋博谷華人Julia徐表示，本來她買菜都要去四、五個超市，因為每個超市有不同側重的商品，部分符合「華人胃」的商品，在主流超市買不到或品質未必佳。而現在物價上漲，物美價廉的超市就會優先考量；且油價上漲，買東西要跑四、五家超市變得越來越不現實，就近購物成為考量標準，最好超市能步行可達，不僅省油還更加便利。

Realtor.com建議房者應主動評估目標區域兩英里內的超市分布，並比較價格差異。若不同地點每月食品支出相差300美元，一年即達3600美元，長期累積對家庭財務影響顯著。

整體而言，在房市逐步回暖之際，購房考量正從單一資產價格，轉向「總生活成本」的全面評估。「買什麼價位的菜」已成為與房價同樣重要的決策因素。

華人超市相對主流超市某些商品更有競爭性。（記者張宏／攝影）
華人超市相對主流超市某些商品更有競爭性。（記者張宏／攝影）

好市多 沃爾瑪

上一則

北加母女命案 嫌犯另涉案 夥同一嫌在洛縣買兇殺人

下一則

跟著大華超市買房穩賺？專家稱還要看這些因素

延伸閱讀

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」
報稅續篇／2025年購屋族 這些節稅訣竅你掌握了嗎？

報稅續篇／2025年購屋族 這些節稅訣竅你掌握了嗎？
降價高達4成之外 好市多一口氣上架8款「好吃到危險」新品

降價高達4成之外 好市多一口氣上架8款「好吃到危險」新品
油價近7元 華人居民喊吃不消 舊金山出行成本壓力升高

油價近7元 華人居民喊吃不消 舊金山出行成本壓力升高
油價漲 好市多加油站大排長龍

油價漲 好市多加油站大排長龍
麻州地稅續升… 平均每戶逾8000元 威鎮2.6萬全州最高

麻州地稅續升… 平均每戶逾8000元 威鎮2.6萬全州最高

熱門新聞

好市多持續降價之際，熟食區同時推出新品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影）

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

2026-03-24 23:47
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

2026-03-26 23:27
美聯航24日宣布將推出全新長途航班座位選項「Relax Row」，該配置可將三個經濟艙座位轉換成類似沙發的平面空間。（美聯航圖片）

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

2026-03-25 02:12
許多南加華人回憶，李昌鈺每次出現都是西裝革履精神奕奕，說話條理清楚積極風趣。圖為李昌鈺數月前出席洛杉磯世界日報活動並做講座。（本報採訪中心╱攝影）

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

2026-03-27 20:30
好市多出售的挪威煙燻三文魚，開袋即食，好吃不貴。（記者邵敏／攝影）

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

2026-03-29 22:10
在李昌鈺（左）去世兩周前，鄧洪去亨德森探望老師。（鄧洪提供）

李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

2026-03-27 18:55

超人氣

更多 >
全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役

全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜