通膨時代「買什麼價位的菜」南加購房者考量因素

通貨膨脹物價上漲讓「住在哪裡買什麼價位的菜」成為購房者的購房考量因素之一。（記者張宏／攝影）

近年的高通膨，讓「買什麼價位的菜」，成為購房者考量因素之一。購房者過去僅強調「靠近購物」需求，如今則更加細化超市價位，因為會對其生活成本有直接影響。

據Realtor.com 2026年針對逾千購房者的調查，約57%受訪者將「靠近購物區與超市」列為重要考量條件。值得注意的是，影響不僅在是否有超市，而是「是哪一類型的超市」。研究顯示，不同超市品牌之間的價格差距，可超過三成，例如好市多 平均貨價低於沃爾瑪 約21%，而全食超市則高出近四成。這意味著，即便房價相同，不同社區的實際生活成本，仍可能出現顯著差異。

零售業者亦開始調整布局策略，例如彭博社（Bloomberg）月前報導，「一元店」Dollar Tree正逐步進入高收入社區，顯示即使是高所得族群，在通膨環境下亦更重視日常開支控管。

據美國農業部數據，美國食品價格自2020年以來，已累計上漲超過23%，僅2025年就上升3.1%，其中咖啡、肉類、雞蛋及飲料類產品漲幅尤為明顯。雖然房貸利率與房價近期趨於穩定，但食品價格波動可使家庭每月支出增加數百美元，對整體居住成本產生長期影響。

Best Interest Financial副總裁John Donikian表示，食品價格是受地區性差異影響的因素之一，甚至同一城市不同社區之間也有不同。如一個家庭選擇在好市多或Lidl這類平價商店購物，每月可比在全食超市購物家庭節省400至800美元，即使兩者位同一個都會區也是如此。這代表一年可節省約5000至9000美元，這筆金額可用來支付房貸、儲蓄或投資。

Consumer Affairs指出，在過去12個月內，不同都會區食品價格通膨差異可達兩倍以上。這意味著如購房者在買房時沒有將當地食品成本納入考量，隨著未來價格不均衡上漲，可能會面臨比預期更大的財務壓力。

聖蓋博谷華人Julia徐表示，本來她買菜都要去四、五個超市，因為每個超市有不同側重的商品，部分符合「華人胃」的商品，在主流超市買不到或品質未必佳。而現在物價上漲，物美價廉的超市就會優先考量；且油價上漲，買東西要跑四、五家超市變得越來越不現實，就近購物成為考量標準，最好超市能步行可達，不僅省油還更加便利。

Realtor.com建議房者應主動評估目標區域兩英里內的超市分布，並比較價格差異。若不同地點每月食品支出相差300美元，一年即達3600美元，長期累積對家庭財務影響顯著。

整體而言，在房市逐步回暖之際，購房考量正從單一資產價格，轉向「總生活成本」的全面評估。「買什麼價位的菜」已成為與房價同樣重要的決策因素。