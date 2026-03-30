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房東漲租 房客逼同歸於盡

記者邵敏／洛杉磯報導
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洛杉磯漲房租，需遵循房租上漲限制標準。此為示意圖。(記者邵敏／攝影)
洛杉磯漲房租，需遵循房租上漲限制標準。此為示意圖。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯地區的一些房東來說，漲房租、收房租並不是件簡單的事，一方面要符合當地政府的房租上漲限制標準，同時還要應對可能的惡房客。甚至有極端案例，比如男房客持槍威脅、開煤氣罐，揚言如果漲房租就與房東同歸於盡；女房客則脫衣威脅，如果催繳房租就報警告房東企圖強姦。

劉龍珠律師經手多起因上調房租引起的糾紛案件。其中一起案例，聖蓋博谷一華人房東，與房客協商要漲房租，但屢次被房客拒絕。房東的理由是，物價貴維修成本高，周圍房租全都上漲，他的出租房多年未調價。但房客表示經濟拮据，無法承擔房租上漲。

這位華人房東決定上門溝通，沒想到男房客拿出一把槍，直接放在桌上，對房東揚言，「你看著辦吧，要不要加我的房租？」劉龍珠解釋，這名房客是在武力威脅房東，言下之意如果漲房租，就準備開槍。律師指出，還有房客打開煤氣，威脅房東，聲稱如果要漲房租，就與房東同歸於盡。

「這些案件在洛杉磯並不少見，什麼樣的房客都有。」劉龍珠表示，另有一起案件，華人男房東收不到房租，只能上門催租，當時華女房客一人在家。「這位女性非常狠，見到房東後，立刻就把衣服撕了。」劉龍珠轉述當時場景，「女房客直接跟房東說，如果你現在一定要收房租，我立刻打電話報警，說你要強姦我。」

華人房東面對這架勢，不得不離開，「如果真的報警，警察來了很難解釋。」劉龍珠分析，「在這種情況下，女的一把鼻涕一把淚，再加衣衫不整，警察通常會採信女方說法，先把男的抓走再說。」律師進一步指出，警方如果確定女房客報假警，那就構成刑事犯罪，女方需承擔刑事責任，但此類案件往往很難取證。

關於這起案例後續，劉龍珠表示，女房客不止一次採取同樣方式威脅男房東，「華人房東實在受不了，趕又趕不走，最後就把房子賣了。」他建議房東如果遇到類似情況，比如對方是單身女性，男房東就不要單獨上門收租，「找物業經理幫忙收房租，或者找女性陪同一起去。」劉龍珠說，房客通常會對經理禮讓三分，但對房東就直接耍賴，導致現在很多房東上門收租，不會表明自己的真實身分，反以經理自居。

律師提醒，在租屋糾紛中，房東應特別注意一些法律程序。若房客拒絕支付房租或不同意調漲房租，房東不可採取斷水、斷電、換鎖等方式逼迫對方搬離，否則可能被認定為「非法驅逐」，反而讓房東面臨法律責任。正確做法是依照法律程序發出書面通知，若房客仍不履行，則可向法院提出驅逐訴訟。

此外，房東在上門收租或溝通時，也建議保留文字訊息或錄影紀錄，必要時可作為證據使用。律師指出，在租屋糾紛中，保持書面紀錄與遵循法律程序，往往是保護房東自身權益的重要方式。

趕房客，最好交由管理公司執行，不要房東一人單獨前去。(示意圖，Pexel/Iva...
趕房客，最好交由管理公司執行，不要房東一人單獨前去。(示意圖，Pexel/Ivan S.)

租約要載明權利義務，以免有爭議時，無憑據。(示意圖，Pexels/Artful ...
租約要載明權利義務，以免有爭議時，無憑據。(示意圖，Pexels/Artful Homes)

洛杉磯

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房客兒耍賴長住 房東沒轍

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