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2華裔詐騙老人7.5萬 被警設局抓現行

編譯陳盈霖／綜合報導
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華裔顧彥文（左，音譯）與孫紹華（右，音譯）企圖誘騙范杜拉縣一名長者7萬5000美元，遭警方逮捕。（圖／范杜拉縣檢察長辦公室）
華裔顧彥文（左，音譯）與孫紹華（右，音譯）企圖誘騙范杜拉縣一名長者7萬5000美元，遭警方逮捕。（圖／范杜拉縣檢察長辦公室）

KTLA 5電視台報導，洛縣兩華裔涉嫌以假冒金融與執法單位手法，企圖詐騙一名范杜拉縣高齡長者7萬5000美元，遭警方設局當場被捕，面臨多項重罪指控。而這已是檢方近期揭露的南加地區第三起華人專騙長者的案例。

根據范杜拉縣檢察長Erik Nasarenko，被告是羅斯密市40歲女子顧彥文（Yanwen Gu，譯音）與蒙市39歲男子孫紹華（Shaohua Sun，譯音），他們涉嫌18日誘騙一長者交付2萬5000美元現金。檢察長辦公室指出︰「一名當地長者收到簡訊，要求他確認一筆疑似在蘋果商店（Apple Store）消費350美元的信用卡交易，並要其立即撥打簡訊上一組電話。」

該長者撥打號碼後，對方謊稱受害者銀行帳戶被用於在加拿大購買兒童色情內容，要求撥打另一組電話，聯繫所謂的「范杜拉縣信用合作社詐騙調查部門」。

檢察長辦公室表示，這位自稱「傑德」（Jade）的來電者，指示長者立即提領2萬5000美元，在范杜拉市與一名假冒的臥底警察見面，將這筆錢作為「證據」。通話過程中，長者還被要求在交付款項前，向對方說出一組「通關密語」。當這名受害者依指示完成交易後，開始對整個過程產生懷疑，隨即報警。

「隔日，當范杜拉市警局警員與長者會面時，嫌犯再次來電，要求用相同方式支付5萬美元現金，警方隨即行動，監控多通與詐騙分子的電話，認為是美國境外運作的不法行為」，警方隨後設局，讓受害者接受騙徒要求，並執行對境內詐騙者的逮捕行動。

3月19日，顧彥文接近受害者，準備再次要求對方說出另一組「通關密語」交付5萬美元款項。當她接過款項之際，警方現身將其當場逮捕，現場負責把風的孫紹華也遭拘捕。兩人隨後被依共謀重大竊盜、企圖重大竊盜等多項重罪起訴。3月23日出庭時，兩人對所有指控均不認罪，目前均以50萬美元保釋金羈押中，法院亦批准檢方動議，若被告繳納保釋金，將審查保釋金來源，確認資金並非來自任何疑似受害者。

值得注意的是，這已是近一個月以來，南加第三起華人專門詐騙年長被起訴案。司法部消息，南加30歲華女王丹秀（Danxiu Wang，音譯）24日認罪，通過參與技術支持詐騙、退款詐騙及銀行冒充詐騙，造成40多位年長者損失超過120萬美元。聖地牙哥論壇報報導，3月初解封的一份刑事起訴書顯示，三華男（兩人來自南加、一人來自拉斯維加斯）通過假冒政府機構調查，誘騙聖地牙哥年長夫婦將價值逾318萬美元的資產轉換為金條交付給他們「保管」。

范杜拉縣檢察長辦公室引用聯邦調查局（FBI）建議，提醒民眾慎防類似詐騙手法，包括對來路不明電話、簡訊、電郵或郵件保持警覺，尤其是要求「立即行動」、掃描QR code或撥打指定電話等訊息；一旦辨識為詐騙，應立即終止所有聯繫；避免在壓力下迅速做出決定，詐騙者通常製造緊急情況，誘使受害者急於行動；若感到自身安全受威脅或懷疑遭詐騙，應立即報警；切勿透過電話、簡訊或電郵提供敏感個資，如PIN碼等；在所有電子設備上安裝並使用最新防毒與防惡意軟體保護機制。

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