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詐團AI偽造照片騙人投資 旅美企業家受害

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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詐騙集團流傳的圖卡，以AI技術移花接木，將國發會主委葉俊顯（左）與他人的合照竄改，偽稱邱瀟君為韋弗資本「理事會成員」。國發會及邱瀟君均否認圖中所示內容。（翻攝自網路）
詐騙集團流傳的圖卡，以AI技術移花接木，將國發會主委葉俊顯（左）與他人的合照竄改，偽稱邱瀟君為韋弗資本「理事會成員」。國發會及邱瀟君均否認圖中所示內容。（翻攝自網路）

詐騙集團以人工智慧（AI）偽造政府官員合照、冒用旅美華人企業家兼作家邱瀟君姓名與照片，假扮「韋弗資本（The Weaver Fund）」董事長對外招攬投資，謊稱已與中華民國國家發展委員會合作推出「織夢者基金」。台灣事實查核中心調查後證實，上述訊息純屬子虛、偽造，國發會從未與該公司有任何往來，邱瀟君本人更是在收到查核中心詢問信後，才驚覺早已在毫不知情的情況下遭冒名。

根據邱瀟君向本報提供的資料，台灣事實查核中心調查顯示，韋弗資本官網宣稱已與國發會建立戰略合作關係，並附上國發會主委葉俊顯與該公司「董事長」合照。對此，國發會明確否認，表示從未與韋弗資本合作、未接受其白皮書，也未曾與其董事長合照；國發會並指出，網傳照片係移花接木自2025年葉俊顯與日本工商會理事長相馬伸一郎的合照，經AI技術竄改而成。查核中心亦發現，合照右上角的國發會LOGO字型模糊怪異，符合AI生成文字的特徵。

遭冒名的邱瀟君現居洛杉磯，是房地產企業家兼作家，新冠疫情期間恢復創作，曾獲時報文學獎報導類文學獎等多項殊榮，並於2023年在台灣出版散文集。她回應此事指出，「我人在國外，根本不知道有這件事」，並強調與韋弗資本「完全無關」，對遭盜用姓名及照片一事毫不知情。查核中心比對後確認，韋弗資本官網簡介影片中出現的邱瀟君影像，均係盜用自她返台宣傳新書及赴台中曉明女中演講等場合拍攝的畫面，與該公司所謂的募資活動毫無關聯。

除邱瀟君外，查核中心亦發現韋弗資本官網以美國阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）執行長Marc Rowan的肖像，偽稱為韋弗資本的執行長。根據資安專家劉彥伯指出，韋弗資本網站疑點重重：其網域遲至2025年12月15日才建立，距今僅約三個月，與其聲稱的「老牌券商」說法嚴重不符；網站DNS亦為暫時寄放狀態，非一般正常營運企業的常態做法。

劉彥伯進一步分析，詐騙集團慣以假新聞稿在Instagram、Vocus及部分審核機制鬆散的網路媒體平台廣泛散布，藉由搜尋引擎製造媒體報導假象，再引導民眾致電「國發會韋弗辦事處熱線」，要求先向「邱老師助理」報名取得邀請碼、入群後開戶，以AI程式軟體進行投資，屬典型投資詐騙流程。他提醒民眾：「前段手法（AI假合照等）是新的，後段手法（加群組、開戶、簽約）就是慣用套路，要特別小心。」

台灣事實查核中心將上述網傳「韋弗資本、織夢者基金」相關訊息判定為「錯誤」，建議民眾勿輕信來路不明的投資訊息。

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