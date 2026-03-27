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遊走法律灰色地帶 華人當二房東賺得多？

記者啟鉻／洛杉磯報導
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華人二房東轉租空置土地用作貨車停車場，好的地段竟然供不應求。（示意圖，取自unsplash）
華人二房東轉租空置土地用作貨車停車場，好的地段竟然供不應求。（示意圖，取自unsplash）

近年來，隨著南加州房價與租金持續攀升，部分華人開始以整租方式取得商業空地、倉庫、農地，甚至附帶建物的空置土地，再透過細分空間、二次轉租以獲取利潤。有華人曾以5000美元租下土地再分租後，收入達2萬多美元。不過遊走灰色地帶獲得的高額利潤，也伴隨不小風險；曾有華女租客涉毒，引聯邦大規模突襲，讓該華人「二房東」極為震驚。

華人Alex Lee早年從事房地產相關業務，近年將工作重心轉向空置土地轉租市場，成為一名典型的「二房東」。他表示，這一領域的法規相對模糊，尤其在非建制區（unincorporated area），更處灰色地帶，操作空間大、獲利也相對可觀。他指出，儘管依照土地使用與分區（zoning）規範，不同類型土地用途有明確限制，例如農地不得隨意轉為商業用途，住宅區也不允許過度分租或群租，但在實務操作中，部分二房東透過口頭協議、短期私下合約，甚至刻意模糊租賃性質，來規避監管。他坦言：「確實存在風險，但利潤可觀。」他曾以每月5000美元租下一塊土地，經轉租後，每月收入高達2萬3000美元。

Alex Lee透露，目前他手中約有九塊從朋友轉租而來的土地，類型多樣，包括純空地、附帶建物的地塊，以及獨立屋連同後院農地等。其中，空地多被用作貨車停車場；帶有建物的物業，則改造為分租式住宿；而帶農地的住宅，則轉租給他人從事種植用途，其中一處被一華人用來種大麻。這些物業大多位於非建制區，監管相對寬鬆。

他舉例，曾將一處空地上的住宅改造成類似中國宿舍的分租空間。與一般家庭旅館不同，每位租客擁有獨立房間，月租約700美元。由於南加州租金高漲，加上房間配備雙人床、衣櫃、小冰箱與空調，條件優於一般廉價住宿，很快便吸引許多租客入住，包括退休人士、網約車司機及企業員工，年齡甚至有70多歲的長者。雖然他與地主簽有正式合約，但與房客之間多為口頭約定，而對這類改建與分租行為，地主往往採取「睜一隻眼、閉一隻眼」態度，只要租金準時支付，便不多加干涉。即便偶有租客糾紛，引來警方或消防單位上門，也未見明確執法或整改要求。

不過，這種操作並非毫無風險。Alex Lee提到，曾有一次因改建物業遭鄰居舉報，執法人員上門檢查後，因未申請改建許可開出1250美元罰單，並規定逾期後有逾期費。他當時選擇置之不理，相關單位也未積極追繳。直到三年後，一房客因失火導致房屋需維修，他主動聯繫縣府部門，才被追溯要求補繳當年的罰款，但未追加罰金，事件最終草草了結。他坦言「運氣不錯」，且類似情況並非首次發生。

近期一次當局查處，讓他印象深刻。一名華人女性房客因涉毒問題被查，且長期沒有合法身分，聯邦移民暨海關執法局（ICE）動員20多人員清晨上門拘捕，場面之大令他震驚。他直言，相較之下，聯邦執法嚴格且沒有灰色空間，而地方層級的規範執行則相對寬鬆，「多少還有空子可鑽」。

Alex Lee坦言，地段良好的物業通常不難轉租，但目前他在內陸地區持有的兩塊空地卻遲遲無法出租。他原計畫將其作為物流公司的貨車停車場，但因鄰近居民反對並向縣府投訴，被告知若將住宅用地改為商業用途，必須申請變更地目。他對此感到不解，質疑為何附近已有卡車公司停車場可以營運，而自己的申請卻受限。

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