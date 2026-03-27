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華人當二房東 律師：勿試探底線鑽漏洞

記者啟鉻／洛杉磯報導
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加州地產律師李紅指出，土地租賃「二房東」本身並不違法。短期而言，確實具有一定的靈活性與盈利空間，但從長期來看，存在法律風險。（示意圖，取自unsplash）
加州地產律師李紅指出，土地租賃「二房東」本身並不違法。短期而言，確實具有一定的靈活性與盈利空間，但從長期來看，存在法律風險。（示意圖，取自unsplash）

近年來，一些華人透過轉租土地或分租物業，扮演所謂「二房東」，遊走於法律灰色地帶。加州地產律師李紅指出，「二房東」這種經營模式本身並不違法，但在實務操作中，大部分風險並非來自模式本身，而是源於對法律邊界的忽視，甚至抱持僥倖心理，不斷試探底線。短期而言，這種做法確實具有一定的靈活性與盈利空間，但從長期來看，其累積的往往是高度不確定且難以控制的法律風險。

在加州，無論是分區地目（zoning）、建築許可（permit），還是租賃關係的設置，都屬於高度規範的法律體系。個別地區執法節奏較慢，並不代表法律標準降低，更不意味存在可依賴的「灰色地帶」。一旦出現鄰里投訴、意外事故，或執法部門集中介入，相關行為通常具有追溯效力，過往未被處理的問題也可能被一併追究。

尤其當涉及用途改變、結構改造，或實際使用明顯偏離許可範圍時，法律風險不僅限於罰款，更可能引發一連串連鎖責任，包括合同違約、保險拒賠，甚至人身或財產損害賠償。在火災或安全事故發生時，作為實際控制物業的一方，「二房東」通常難以完全切割責任。

李紅指出，依賴口頭協議、短期私下安排，或刻意模糊租賃關係，並不能提供實質法律保護。一旦發生糾紛，這類安排往往使當事人在證據與責任承擔上處於明顯不利的位置。相對而言，更穩健的做法是在項目初期就建立合規架構，包括審查原始租約是否允許轉租、確認用途符合分區規定、必要時依法申請相關許可，並透過書面合同明確權責。

她強調，在當前市場環境下，透過提高空間利用率獲利無可厚非，但必須清楚認識，任何建立在規避監管基礎上的收益，都屬於「風險溢價」。在美國這樣的法治環境中，合規不是負擔，而是最基本的保護。真正能夠長期穩定發展的經營者，從來不是鑽法律漏洞的人，而是最早把風險看清、把事情做對的人。若進入合約之前，花小錢請法律專業人士審閱合約，可在很大程度上避免日後不必要的法律訴訟與糾紛。

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